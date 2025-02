Dumfries is 'heel boos' op Brobbey: 'Brian, dit kán en mág niet'

Nadat hij het hele seizoen worstelde met zijn vorm, was februari de maand van de wederopstanding van . De spits was driemaal trefzeker in zijn laatste vier competitiewedstrijden en werd beloond met een uitverkiezing tot Speler van de Maand. In gesprek met ESPN reageert hij op die uitverkiezing.

“Februari is ook de maand dat ik jarig ben, op 1 februari. Mooier kan het niet”, vertelt Brobbey aan journalist Hans Kraay junior. De drie doelpunten ‘betekenen heel veel’ voor Brobbey, vertelt hij. De aanvalsleider van Ajax was trefzeker tegen Ajax, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles.

“Ik heb dit seizoen niet zo veel gescoord, dus ik ben er heel erg blij mee dat ik deze maand belangrijk kon zijn. Ze waren niet mooi, maar goals zijn goals”, weet Brobbey. “Tegen Feyenoord raakte ik hem met mijn scheenbeen. Maar als spits moet je op de juiste positie staan en daar stond ik toevallig. Een goal is een goal.”

'Dumfries was heel boos'

Tegen Heracles scoorde Brobbey op 16 februari, schijnbaar ook onbedoeld, met zijn hak. Het was een opvallend doelpunt waar zelfs zijn collega-international Denzel Dumfries (Internazionale) een mening over had. “'Ik had het er daarna met Dumfries over en hij was heel erg boos op me. Hij zei: ‘Brian, dat kan niet en mag niet.’ Toen zei ik: ‘Denzel, het is gewoon een doelpunt. Een goal is een goal.’ Toen was hij stil.”

Kraay vraagt zich af waar Dumfries zich mee bemoeit. Brobbey lacht: “Ik weet het ook niet, hij belt me altijd. 'Hij is een rechtsback en bemoeit zich wel heel veel met me. Hij is wel een goede jongen, daar niet van.”

