Farioli moet twee routiniers mogelijk missen tegen Almere City: 'Zij zijn onzeker'

Ajax kan zondag in de wedstrijd tegen Almere City mogelijk geen beroep doen op en , zo bevestigt trainer Francesco Farioli op de website van de Amsterdammers. Pasveer ontbrak vorige al in het duel tegen Go Ahead Eagles en werd toen vervangen door winteraankoop Matheus Lima Magalhães.

Het was voor de Braziliaanse doelman zijn debuut voor Ajax en Farioli is zeer te spreken over de ervaren goalie. "Zijn aanpassing is goed en zijn optreden zondag in de Johan Cruijff ArenA was mooi. Maar iedereen heeft zijn aandeel. Of hij zondag weer speelt? We trainen vrijdag en zaterdag nog en vanuit daar gaan we kijken wie er speelt. Maar dat geldt voor iedereen."

In aanloop naar het competitieduel met hekkensluiter Almere City heeft Farioli nog de nodige vraagtekens. "Enkele spelers zijn bezig met hun herstel. Een daarvan is Branco van den Boomen. Hij is er al enkele weken niet bij en we hopen dat het snel het geval is. Dat geldt ook voor Jordan Henderson. We hopen dat zijn fysieke gesteldheid vooruitgaat", aldus de Italiaan.

Christian Rasmussen viel in de Europa League-wedstrijd tegen Union Sint-Gillis uit met een hamstringblessure en is voorlopig niet beschikbaar. "Hij is er denk ik zes of zeven weken uit en ook de blessure van Wout Weghorst gaat nog even duren. Naast Henderson is ook Remko Pasveer onzeker voor zondag."

Farioli blij met herstelweek

Midweeks kwam Ajax niet in actie, waardoor de spelers konden herstellen. "Het was ook wel nodig", schetst de Italiaanse oefenmeester. "Met het drukke schema was er weinig tijd om te relaxen. Het was een zware periode met onder meer moeilijke velden en een verlenging in Europa. Ieder punt dat we pakten kwam van diep bij iedereen. Deze week hadden we een volle week en konden we gaan herstellen. Inmiddels kijken we weer vooruit naar zondag."

Farioli op zijn hoede voor Almere City

Komende zondag gaat Ajax op bezoek bij Almere City, dat momenteel de hekkensluiter is van de Eredivisie. Toch is Farioli op zijn hoede voor de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk. "Almere City is een ploeg die het goed doet. Ze halen prima resultaten en spelen goed. We moeten ons goed voorbereiden en we treffen een andere ploeg dan in Amsterdam toen we met 3-0 wonnen. We kennen hun sterktes en we gaan erheen om onze eigen wedstrijd te spelen", besluit de pas 35-jarige coach.

