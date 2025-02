Ajax wil Eredivisie-duel verplaatsen, KNVB weigert verzoek van Amsterdammers

Waar Feyenoord, PSV en AZ goed nieuws kregen van de KNVB, zag Ajax het verzoek om het verplaatsen van een Eredivisie-duel afgewezen worden. De andere ploegen krijgen (meer) rust tussen hun Europese wedstrijden door. Ajax trok aan het kortste eind, want het verplaatsen van de Eredivisie-wedstrijd tegen PEC Zwolle, is door de KNVB als ‘onmogelijk’ beoordeeld.

Ajax probeerde ook een wedstrijd te verplaatsen, maar kreeg nul op rekest. Het gaat om de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Zo zouden de Amsterdammers volledige rust kunnen pakken tussen de twee Europa League-ontmoetingen met Eintracht Frankfurt. De KNVB heeft het verzoek echter afgewezen en beoordeelt de wijziging als ‘onmogelijk’. De wedstrijd tegen PEC Zwolle staat nog steeds gepland op 9 maart, om 14:30 uur.

Gewijzigde duels

Van twee duels is de datum wél veranderd. AZ - RKC Waalwijk wordt niet meer op 9 maart afgewerkt, maar op dinsdag 1 april, om 20:00 uur. Zo kan AZ herstellen tussen de wedstrijden in de Europa League, tegen Tottenham Hotspur. Feyenoord - FC Groningen wordt verplaatst van 8 maart naar woensdag 2 april, om 20:00 uur. Dit vanwege het tweeluik tegen Internazionale in de Champions League.

Van twee andere duels wordt slechts de tijd aangepast. PSV - sc Heerenveen wordt een uur eerder afgetrapt. Die wedstrijd vindt plaats op zaterdag 8 maart, om 20:00 uur. Zo zit er nét meer tijd voor de terugwedstrijd tegen Arsenal in de Champions League. Vanwege de andere wijzigingen vindt ook FC Twente - Almere City eerder plaats. De aftrap staat gepland op zondag 9 maart, om 16:45 uur.

