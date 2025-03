KNVB neemt (mogelijk) cruciaal besluit richting PSV - Ajax: 'Andere opties zijn er niet, er mag niets mis gaan'

Het tweeluik tussen Spanje en het Nederlands elftal is achter de rug en dit betekent dat in Nederland de focus weer op de Eredivisie kan. Komende zondag staat in Eindhoven de kraker tussen PSV en Ajax op het programma en maandagavond maakt de KNVB bekend welke scheidsrechter de leiding krijgt over het duel. Voormalig toparbiters Roelof Luinge en Mario van der Ende zijn van mening dat er slechts twee kandidaten zijn: Danny Makkelie en Serdar Gözübüyük. Volgens Van der Ende staat de druk er na het dramatische optreden van Dennis Higler tijdens Ajax - AZ flink op.

De ontmoeting tussen PSV en Ajax is zeer belangrijk, mogelijk cruciaal voor het verloop van de titelstrijd. De Amsterdammers werken met een voorsprong van zes punten toe naar de kraker in het Philips Stadion. Bij winst zetten ze een enorme stap richting het kampioenschap, terwijl bij een zege van PSV de strijd om de titel weer volledig openligt. Het is daarom van groot belang dat de KNVB een juiste en weloverwogen beslissing neemt over wie de leiding krijgt over het duel in Eindhoven. “Wat is de overtreffende trap van onder een vergrootglas liggen? Want dat is wat er aan de hand is door de vele fouten dit seizoen”, zo zegt Van der Ende in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Artikel gaat verder onder video

Dat is volgens de voormalig topscheidsrechter het gevolg van het omstreden optreden van Higler tijdens de recente ontmoeting tussen Ajax en AZ. Higler nam in de eerste helft al een aantal dubieuze beslissingen en ging halverwege de tweede helft volledig de mist in door Alexandre Penetra na een tackle op de bal zijn tweede gele en daarmee rode kaart te geven. “Higler heeft de schijnwerpers er vol op gezet”, zo zegt Van der Ende dan ook. Daar sluit Luinge zich bij aan. Luinge en Van der Ende delen de mening dat Raymond van Meenen, scheidsrechtersbaas, slechts twee opties heeft voor komende zondag. “Deze wedstrijd is zo belangrijk, die moet in handen zijn van of Danny Makkelie of Serdar Gözübüyük. Andere opties zijn er niet. Het gaat hier om de landstitel, er mag niets mis gaan”, zo stelt Luinge.

LEES OOK: Bas Nijhuis weet hoe Dennis Higler tijdens Ajax - AZ geholpen had kunnen worden

Volgens Van der Ende heeft het foutenfestival van Higler tijdens Ajax - AZ gevolgen voor de volledige Nederlandse arbitrage. “Het was exemplarisch voor wat er al geruime tijd mis gaat bij onze scheidsrechters”, zo klinkt het. Luinge laat zich er wat minder stevig over uit. “Maar reken maar dat Higler een paar slechte dagen heeft gehad. Dit wil je natuurlijk niet als scheidsrechter.” Danny Koevermans, voormalig profvoetballer van onder meer AZ en PSV en op dit moment scheidsrechter én analist bij ESPN, stelde daags na Ajax - AZ eveneens dat Higler een slechte nacht zal hebben gehad. Daar kocht AZ natuurlijk niets voor. De Alkmaarders dreigden na de rode kaart voor Penetra zelfs van het veld af te lopen. Higler zou toen tijdens de wedstrijd al hebben gezegd dat hij een fout had gemaakt. Soortgelijke situaties zal de KNVB met de aanstelling van Makkelie of Gözübüyük willen voorkomen.

LEES OOK: Willem van Hanegem ziet corruptie in voordeel van Ajax: 'Schorsen of wegwezen'

‘Er zijn simpelweg geen andere opties’

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat Makkelie en Gözübüyük een foutloos seizoen beleven. Zowel Van der Ende als Luinge denkt dat de KNVB voor Gözübüyük kiest, maar hij maakte zich tijdens het duel tussen Almere City en Ajax begin deze maand niet populair bij de spelers van de club uit Flevoland. Makkelie was dit seizoen ook al regelmatig het mikpunt van kritiek, onder meer na een fout tijdens FC Twente - NEC. “Maar aan de andere kant: er is geen andere optie. De KNVB kan het zich niet veroorloven een andere scheidsrechter aan te wijzen voor deze topwedstrijd. Ook al omdat er simpelweg geen andere opties zijn. Ik zie eerlijk gezegd voor de komende jaren ook niemand die Makkelie of Gözübüyük zouden kunnen opvolgen”, zo uit Van der Ende zijn zorgen.

LEES OOK: Nijhuis en Makkelie blunderen: 'Zeg dan dat je geen zin hebt! Hoe kan je dit niet zien?'

De eerste ontmoeting tussen Ajax en PSV van dit seizoen, gespeeld op 2 november, stond onder leiding van Gözübüyük. De Amsterdammers zegevierden in de eigen Johan Cruijff ArenA met 3-2. De achterstand op PSV werd daardoor vijf punten, met één wedstrijd minder gespeeld. Bijna een half jaar later reist Ajax dus als koploper af naar Eindhoven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Slechts 5 minuten blessuretijd bij Ajax - AZ, dit is hoeveel het er echt moesten zijn

De enerverende wedstrijd tussen Ajax en AZ kreeg zondagavond slechts vijf minuten blessuretijd. Dat hadden er veel meer moeten zijn.