Willem van Hanegem ziet corruptie in voordeel van Ajax: 'Schorsen of wegwezen'

Willem van Hanegem denkt dat er sprake is van corruptie in de Eredivisie. De voormalig topvoetballer stelt dat grote clubs stelselmatig bevoordeeld worden door scheidsrechters. Hij beticht scheidsrechter Dennis Higler van een bewuste foutieve beoordeling rondom de rode kaart van Alexandre Penetra in het duel tussen Ajax en AZ van afgelopen zondag (2-2).

Maandag uitte Van Hanegem in zijn column al zijn frustraties over het wedstrijdverloop en de woede op Higler is nog niet bekoeld. “Als je over hem begint, dan krijg ik weer de zenuwen. Is hij al geschorst?”, vraagt Van Hanegem zich af in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Bij een 1-1 stand, toen AZ met een man meer op het veld stond, kreeg Penetra een tweede gele kaart na een vermeende overtreding op Brian Brobbey. Zodoende werd het tien tegen tien. Penetra bleek echter de bal te spelen. Higler ging na de wedstrijd door het stof: hij zou tegen de spelers hebben gezegd dat het een grote fout was.

Volgens Van Hanegem zag Higler echter meteen al dat Penetra de bal speelde. “Dat ziet hij wel, geloof mij nou maar.” Gelooft Van Hanegem dat er scheidsrechters zijn die situaties ‘expres’ verkeerd zien? “Ik zeg van wel. Daarom begrijp ik er helemaal niets van. Er gaat zo verschrikkelijk veel geld in om het voetbal en dit wordt zomaar afgedaan. Schorsen en anders wegwezen.” Grote clubs worden steevast bevoordeeld, zegt hij. “Dat is gewoon echt zo. Clubs die sterven van de poen worden altijd bevoordeeld.”

'Kan de woede van Clasie begrijpen'

Jordy Clasie was woest na Ajax – AZ. De sterspeler van AZ noemde de rode kaart voor Penetra ‘werkelijk waar schandalig’. “Dat kan ik mij wel voorstellen. Dat is toch verschrikkelijk, man”, aldus Van Hanegem, die wel vindt dat Higler de rode kaart voor Ajax juist beoordeelde. “Anton Gaaei maakte echt een verschrikkelijke overtreding. Schiet op man. En dan is hij nog boos ook.”

Van Hanegem over Nederland - Spanje

Ook donderdagavond, tijdens de wedstrijd tussen Nederland en Spanje, ergerde Van Hanegem zich aan de scheidsrechter. Glenn Nyberg had de leiding over de wedstrijd. Hij spaarde Dean Huijsen na een forse tackle op Justin Kluivert, door slechts een gele kaart te trekken. Jorrel Hato kreeg rood na een tackle op de enkel van Robin Le Normand. “Als je die arbiter ziet, samen met die sufferd met de vlag. Als je dan oplet hoeveel fouten ze maken in het voordeel van Spanje, dat kun je toch gewoon zien.”

