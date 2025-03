Nijhuis en Makkelie blunderen: 'Zeg dan dat je geen zin hebt! Hoe kan je dit niet zien?'

Hans Kraay junior begrijpt niet dat vrijdagavond ontsnapte aan een rode kaart in het duel tussen NAC Breda en Almere City (1-1). Een zware tackle op leverde slechts een gele kaart op van Bas Nijhuis. Videoscheidsrechter Danny Makkelie greep niet in.

In de veertigste minuut van de wedstrijd werd de charge van Akujobi met een gele kaart bestraft. Die beslissing leidde al direct tot veel kritiek op sociale media en daar sluit Kraay junior zich bij aan. “Ik ben fan van Bas Nijhuis, hij laat veel doorspelen. Maar even serieus, dit is echt een aanslag”, oordeelt Kraay zondag bij Goedemorgen Eredivisie.

Volgens de verslaggever van ESPN was de overtreding ‘dik rood’ waard. “Sowah is iets los van de grond. Als hij helemaal op de grond staat, breekt hij alles. Dat Bas Nijhuis dit niet ziet, dat zou kunnen. Maar onze topper Danny Makkelie, waar we best trots op zijn omdat hij FC Barcelona en Real Madrid fluit, is de VAR.”

Kraay: 'Laten we stoppen met de VAR'

“Als je dit als VAR niet ziet, dan moet je gewoon zeggen dat je geen zin hebt om in dat hok te zitten. Dat mag je ook zeggen. Laten we een tijdje stoppen met de VAR, joh”, stelt Kraay voor.

