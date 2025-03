Brobbey valt iets opmerkelijks op aan het gedrag van Lang bij Oranje

en troffen elkaar in aanloop naar de topper tussen PSV en Ajax bij het Nederlands elftal. De Eredivisie-kraker mag dan voor de deur staan, maar volgens de spits van de Amsterdammers had Lang de voorbije interlandperiode geen 'babbels', die hij normaal gesproken wel heeft.

Ondanks een minder seizoen bij Ajax mocht Brobbey zich gewoon melden bij het Nederlands elftal en daar genoot hij zichtbaar van. "Het was heerlijk trainen, want het niveau was met jongens die in de Premier League, Bundesliga, La Liga en Serie A spelen en Champions League-ervaring hebben nóg hoger dan bij Ajax", aldus Brobbey tegenover De Telegraaf. "Dat ik me op de trainingen staande hield, geeft vertrouwen."

De andere omgeving deed Brobbey naar eigen zeggen goed. "Ik vond het wel lekker om bij Oranje te zijn, even andere gezichten te zien en het was leuk om weer met de jongens te chillen die zijn weggegaan bij Ajax: Ryan Gravenberch, Jurriën Timber, Justin Kluivert en Noa Lang, bijvoorbeeld. En met Memphis Depay ga ik ook goed om", vervolgt de spits.

Lang heeft geen 'babbels' tegenover Brobbey

PSV en Ajax treffen elkaar komende zondag in het Philips Stadion. Het is een duel dat misschien wel cruciaal is voor de titelrace, toch bleef het in Zeist stil over dit duel. "Ik heb het bij het Nederlands elftal niet met Noa over PSV-Ajax gehad, omdat ik hem zondag wel zie. Normaal gesproken heeft hij wel babbels, maar hij heeft er ook niks over gezegd", erkent Brobbey. "Als ik zes punten achter stond, dan zou ik ook niet praten, denk ik", lacht hij vervolgens.

Brobbey 'vaak goed' tegen PSV

De voorbije jaren zijn er vele spraakmakende edities geweest tussen PSV en Ajax, Brobbey kijkt dan ook uit naar het duel van komende zondag. "Tegen PSV speel ik vaak goed. Het voelt altijd lekker om naar een stadion te gaan waarin je al een paar keer hebt gescoord. Het wordt nu een heel belangrijke en spannende pot", besluit hij.

