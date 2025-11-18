De politierechter in Rotterdam heeft een 19-jarige man uit Dordrecht veroordeeld voor het jarenlang bedreigen van en diens moeder. De man, S., krijgt een taakstraf van veertig uur opgelegd, waarvan twintig uur voorwaardelijk. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. S. stuurde de berichten bijna twee jaar lang, tot zijn arrestatie in mei.

Het ging volgens de rechtbank om een reeks extreem intimiderende en soms ronduit walgelijke teksten die S. via Instagram verstuurde. De bedreigingen liepen opnieuw op na Feyenoord – PSV op 11 mei, waarin Lang in de blessuretijd de 2-3 maakte in De Kuip. Of de aanvaller 'provocerend juichte', wordt niet meegewogen deze zaak: de focus ligt op de berichten die daarna binnenkwamen. S. stuurde opnieuw doodsbedreigingen en wenste Langs moeder zelfs ernstige ziektes toe.

Lang, inmiddels vertrokken bij PSV, deed aangifte. Niet lang daarna werd S. door de politie thuis aangehouden. De officier van justitie was helder over de ernst van de zaak. ,"We moeten hard optreden tegen deze toetsenbordhelden”, zei hij. Toen de advocaat van S. suggereerde dat Lang en zijn moeder niet zo met de berichten leken te zitten, zei de officier: "Dit soort bedreigingen moet je niet bagatelliseren."

In de rechtszaal toonde S. spijt. "Ik had dit nooit mogen doen, ik heb zonder na te denken die berichten verstuurd", verklaarde hij. "Ik had nooit kwaadaardige intenties, ik ben niet zo’n persoon." De rechter nam daar geen genoegen mee en vroeg: hoe zouden Lang en zijn moeder dat moeten weten? "Hoe weet hij dat er een gefrustreerde 18-jarige achter die berichten zit, en niet iemand die misschien wel een vuurwapen in huis heeft.’"

Ze wees erop dat het om herhaald gedrag ging. "U stuurde die berichten. En nog een keer, en nog een keer. En u bent pas gestopt toen u werd aangehouden.’’ Hoewel de rechter erkende dat jonge mensen soms domme keuzes maken, vindt ze het noodzakelijk dat S. voorlopig onder toezicht van de reclassering blijft staan. "Ik hoop u hier niet meer terug te zien."