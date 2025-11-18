De politierechter in Rotterdam heeft een 19-jarige man uit Dordrecht veroordeeld voor het jarenlang bedreigen van Noa Lang en diens moeder. De man, S., krijgt een taakstraf van veertig uur opgelegd, waarvan twintig uur voorwaardelijk. Dat meldt De Telegraaf dinsdag. S. stuurde de berichten bijna twee jaar lang, tot zijn arrestatie in mei.
Het ging volgens de rechtbank om een reeks extreem intimiderende en soms ronduit walgelijke teksten die S. via Instagram verstuurde. De bedreigingen liepen opnieuw op na Feyenoord – PSV op 11 mei, waarin Lang in de blessuretijd de 2-3 maakte in De Kuip. Of de aanvaller 'provocerend juichte', wordt niet meegewogen deze zaak: de focus ligt op de berichten die daarna binnenkwamen. S. stuurde opnieuw doodsbedreigingen en wenste Langs moeder zelfs ernstige ziektes toe.
Lang, inmiddels vertrokken bij PSV, deed aangifte. Niet lang daarna werd S. door de politie thuis aangehouden. De officier van justitie was helder over de ernst van de zaak. ,"We moeten hard optreden tegen deze toetsenbordhelden”, zei hij. Toen de advocaat van S. suggereerde dat Lang en zijn moeder niet zo met de berichten leken te zitten, zei de officier: "Dit soort bedreigingen moet je niet bagatelliseren."
In de rechtszaal toonde S. spijt. "Ik had dit nooit mogen doen, ik heb zonder na te denken die berichten verstuurd", verklaarde hij. "Ik had nooit kwaadaardige intenties, ik ben niet zo’n persoon." De rechter nam daar geen genoegen mee en vroeg: hoe zouden Lang en zijn moeder dat moeten weten? "Hoe weet hij dat er een gefrustreerde 18-jarige achter die berichten zit, en niet iemand die misschien wel een vuurwapen in huis heeft.’"
Ze wees erop dat het om herhaald gedrag ging. "U stuurde die berichten. En nog een keer, en nog een keer. En u bent pas gestopt toen u werd aangehouden.’’ Hoewel de rechter erkende dat jonge mensen soms domme keuzes maken, vindt ze het noodzakelijk dat S. voorlopig onder toezicht van de reclassering blijft staan. "Ik hoop u hier niet meer terug te zien."
Genoeg van die kansloze figuren daar op zuid. Zijn volledige naam en foto online plaatsen zou een veel grotere straf zijn. Dat maakt die twee doelpunten van lang nog lekkerder haha
Gelukkig worden ze opgepakt en bestraft. Misdaad loont niet!
@De kikker en zoals je andere account vergeet je voor.het gemak maar dat hij zijn 2e doelpunt nooit had mogen maken maar dat hij om onbegrijpelijke reden geen rode kaart heeft gekregen
@peterdejong1983 ik mis iets. Andere account? Was gewoon een terechte rode kaart. Niet elke scheids heeft kuipvrees.
Was een inderdaad terrechte rode kaart de kikker. Read werd overklast door Lang. En een speler mag zijn doelpunten gewoon vieren. Dat deed Lang ook. Daar is niks mis mee. Ook al scoort hij elke keer en wint hij steeds in de kuip.
Gewoonweg tuig. Simpel. En te laag gestraft. Niet mijn soort fan, en niet mijn soort persoon. Ik ben Feyenoorder. En Lang is een complete eikel omdat hij de 3-2 maakte - :) - maar het was een goed doelpunt uit een goede aanval. En hij nam op een sportieve manier revanche voor het gedrag van vele eikels die toen in het stadion waren. Karma op een bepaalde manier. Maar voetballer, resultaten en gedrag op het veld zijn NOOIT een excuus voor dit soort excessen buiten het veld.
@Mike een vaderlijke berisping was in mijn ogen een verdiende straf. Zo’n taakstraf hoeft voor mij ook niet, zie Makkelie die liet ook alles door de vingers glippen omdat Lang zogenaamd werd uitgedaagd.
@21, Totaal niet mee eens ouwe rakker. Dat Makkelie als een dweil fluit is meer regel dan uitzondering maar dat heeft niet te maken met een figuur wat doelbewust via Instagram de ene na de andere doodsbedreiging de wereld in slingert. Het vervelende is dat hij niet de enige is. Bedreigingen op deze manier is dagelijkse kost voor sporters, BN'ers en nog wat categorieën. Met een simpele foei of een spreekwoordelijke tik op de vingers gaat dit probleem niet opgelost worden. 40 uur taakstraf is al een lachertje. Daar gaan ze echt geen voorbeeld mee stellen. 15 jaar cel met TBS dat schrikt tenminste af
@Ajeto! Dat er iets moet veranderen in de maatschappij, daar ben ik het volledig mee eens. Maar een rechter kijkt wel naar wie hij voor zich heeft en weegt alles mee.. leeftijd, spijt, omstandigheden. Zo hoort het. En ja, de rechter houdt ook in het achterhoofd dat dit over Noa Lang gaat. Zijn moeder erbij betrekken was natuurlijk totaal fout, die heeft hier niets mee te maken, behalve dat ze een zoon heeft die zelf ook niet altijd weet wat respect is. Maar zoals ik al zei het begint van boven. Als je constant olie op het vuur gooit, creëer je een klimaat waarin dit soort reacties sneller ontstaan. Dat betekent nog steeds niet dat het gedrag van die jongen oké was, maar wel dat je het in context moet plaatsen.
Ach, als je als Lang continu op tv loopt uit te delen, te prikken en iedereen uit de tent te lokken, dan moet je ook niet raar opkijken dat er stevige reacties terugkomen. Dat hoort bij het imago dat hij zelf heeft opgebouwd. Maar wat die jongen gestuurd heeft, ging totaal over de grens, vooral omdat hij Langs moeder erbij haalde. Dat is in mijn ogen juist het punt waar het mis ging. Hou het bij de speler zelf en niet bij familie, dan blijft het nog enigszins binnen de lijntjes. We praten hier over een jonge gast die twee jaar lang domme keuzes maakte en nu een vaderlijke tik op de vingers krijgt van de rechter. Terecht, en die taakstraf is meer dan genoeg. Ik denk ook dat de straf lager uitviel omdat hij minderjarig begon en duidelijk geen gevaarlijke idioot is, maar gewoon een puber zonder rem. Dit onderstreept dat er online wel grenzen zijn. maar laten we ook niet doen alsof Lang zelf nooit olie op het vuur gooit.
Goed om te lezen dat jij het helemaal eens bent dat de crimineel opgepakt is en bestraft is. We mogen criminaliteit geen milimeter geven. Fysiek geweld zoals jij voorstelt met de vaderlijke tik ben ik op tegen. Wel had hij nog verplicht naar het Pieter Baan Centrum gestuurd mogen worden. Hopelijk is dit een krachtig signaal naar alle andere toetsenbord helden en zo niet nog harder straffen.
@FrankdeG Met ‘vaderlijke tik’ bedoel ik natuurlijk een spreekwoordelijke tik op de vingers, geen fysiek geweld. Dat snap je zelf ook wel. Hij is opgepakt, veroordeeld en gestraft, precies zoals hoort. Prima zo. Maar om nu te doen alsof hij naar het Pieter Baan Centrum had gemoeten… dat is wel heel overdreven. We hoeven het ook niet groter te maken dan het is.
Ik heb niet zoveel met taakstraffen. Dit gedrag kun je goed aanpakken door mensen in hun beurs te raken. Flink laten betalen. En dan bedoel ik niet een paar 100 euro. Misschien ook verplicht publiekelijk excuses maken. Dan ga je als stoere bink echt af. Wat mensen zich online permitteren vind ik te schandalig voor woorden. Dat mag van mij keihard aangepakt worden. En idd zoals De kikker ook al zegt: volledige naam en foto online zetten.
Shayan had natuurlijk gewoon gelijk. Dat krijg je als je zo loopt te provoceren zoals Lang meerdere malen compleet onnodig deed
