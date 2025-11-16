Live voetbal

Noa Lang is erg ontevreden bij Napoli, waardoor er gespeculeerd wordt over een vertrek

Noa Lang is erg ontevreden bij Napoli, waardoor er gespeculeerd wordt over een vertrek
16 november 2025

Noa Lang is niet gelukkig met zijn rol bij Napoli, zo weet La Gazzetta dello Sport. De vleugelspeler is volgens de Italiaanse sportkrant erg ontevreden, waardoor een (tijdelijk) vertrek realistisch kan zijn. Zeker met oog op het WK.

De 26-jarige aanvaller kreeg nog weinig speeltijd sinds zijn overstap van PSV naar de Italiaanse kampioen. Lang begon alleen tegen Lecce in de basis en verder kwam hij in elf competitiewedstrijden slechts enkele minuten in actie. Na afloop van de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen PSV (6-2 verlies) liet Lang al weten dat hij niet blij is met zijn rol. Dat heeft hij nu opnieuw gedaan.

Lang over situatie bij Napoli

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Oranje-international aan Koeman laten weten dat hij niet gelukkig is met de huidige situatie in Napels. Hij zou tegen de bondscoach van Oranje hebben gezegd dat hij 28 dagen op trainingskamp was geweest zonder een bal te zien: 'Er rijzen ongetwijfeld twijfels over de volledige waarheidsgetrouwheid van deze woorden. Zo zijn er oefenduels gespeeld en het is moeilijk te geloven dat er tijdens de sessies in die periode geen technisch-tactisch werk is verricht. Langs ontevredenheid blijft echter bestaan', aldus La Gazzetta.

Conte en de formatie

Het irriteert de vleugelspeler daarnaast dat Conte ervoor kiest om met vier middenvelders te spelen, in plaats van de 4-3-3-formatie met vleugelspelers, zoals hij gewend was bij PSV. elkaar getrokken vleugelspelers. 'Maar het is evenzeer waar dat zijn impact tot nu toe beperkt is gebleven. En juist daarmee zal de vleugelspeler moeten beginnen, om de dynamiek van zijn gecompliceerde relatie met de manager te veranderen', oordeelt de sportkrant.

Wintertransfer in de maak?

Transferjournalist Nicolò Schira sluit niet uit dat Lang in de winterstop mogelijk een tijdelijke overstap maakt, aangezien hij overduidelijk niet gelukkig is bij Napoli. Daarnaast is het voor Lang belangrijk om aan spelen toe te komen in aanloop naar het WK met het Nederlands elftal: "Het is een situatie om in de gaten te houden in januari", schrijft Schira.

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Wat een miskoop van Napoli.

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Hij is niet gemaakt voor grote competities.

21
252 Reacties
10 Dagen lid
397 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Marc Overtwix Gimenez doet het beter dan zo’n Noa Lang, al kon je dat vooraf natuurlijk wel weten.

Marc Overtwix
196 Reacties
8 Dagen lid
317 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@21 Die had inderdaad betere eerste wedstrijden dan Lang nu heeft gehad. Was in Nederland al wisselvallig, en België is een beetje KKD niveau. Dus waarom hij dacht dat hij bij Napoli zou slagen is mij een raadsel.

Noa Lang

Noa Lang
Napoli
Team: Napoli
Leeftijd: 26 jaar (17 jun. 1999)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Napoli
8
0
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
11
4
2022/2023
Club Brugge
33
9

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
2
Roma
11
7
24
3
Milan
11
8
22
4
Napoli
11
6
22
5
Bologna
11
10
21
6
Juventus
11
4
19

Complete Stand

