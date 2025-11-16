is niet gelukkig met zijn rol bij Napoli, zo weet La Gazzetta dello Sport. De vleugelspeler is volgens de Italiaanse sportkrant erg ontevreden, waardoor een (tijdelijk) vertrek realistisch kan zijn. Zeker met oog op het WK.

De 26-jarige aanvaller kreeg nog weinig speeltijd sinds zijn overstap van PSV naar de Italiaanse kampioen. Lang begon alleen tegen Lecce in de basis en verder kwam hij in elf competitiewedstrijden slechts enkele minuten in actie. Na afloop van de pijnlijke nederlaag in de Champions League tegen PSV (6-2 verlies) liet Lang al weten dat hij niet blij is met zijn rol. Dat heeft hij nu opnieuw gedaan.

Lang over situatie bij Napoli

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft de Oranje-international aan Koeman laten weten dat hij niet gelukkig is met de huidige situatie in Napels. Hij zou tegen de bondscoach van Oranje hebben gezegd dat hij 28 dagen op trainingskamp was geweest zonder een bal te zien: 'Er rijzen ongetwijfeld twijfels over de volledige waarheidsgetrouwheid van deze woorden. Zo zijn er oefenduels gespeeld en het is moeilijk te geloven dat er tijdens de sessies in die periode geen technisch-tactisch werk is verricht. Langs ontevredenheid blijft echter bestaan', aldus La Gazzetta.

Conte en de formatie

Het irriteert de vleugelspeler daarnaast dat Conte ervoor kiest om met vier middenvelders te spelen, in plaats van de 4-3-3-formatie met vleugelspelers, zoals hij gewend was bij PSV. elkaar getrokken vleugelspelers. 'Maar het is evenzeer waar dat zijn impact tot nu toe beperkt is gebleven. En juist daarmee zal de vleugelspeler moeten beginnen, om de dynamiek van zijn gecompliceerde relatie met de manager te veranderen', oordeelt de sportkrant.

Wintertransfer in de maak?

Transferjournalist Nicolò Schira sluit niet uit dat Lang in de winterstop mogelijk een tijdelijke overstap maakt, aangezien hij overduidelijk niet gelukkig is bij Napoli. Daarnaast is het voor Lang belangrijk om aan spelen toe te komen in aanloop naar het WK met het Nederlands elftal: "Het is een situatie om in de gaten te houden in januari", schrijft Schira.

