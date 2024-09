Europa League-opponent meldt zich met serieuze interesse bij Ajax

kan Ajax gaan verlaten. Volgens Turkse media heeft zowel Galatasaray als zijn oude club Trabzonspor belangstelling voor de verdediger. Hoewel Ajax na maandagavond geen spelers meer kan kopen, is de transfermarkt in Turkije nog open tot 13 september. Hierdoor hoeft een vertrek van Kaplan niet per definitie maandagavond beklonken te zijn.

Door de komst van Daniele Rugani en de opleving van Josip Sutalo, lijkt Kaplan voorlopig niet in de plannen voor te komen van Francesco Farioli. De Turks international maakte afgelopen seizoen zijn debuut in het shirt van Ajax na maandenlang blessureleed. Sinds de komst van Farioli ging het echter bergafwaarts met de ontwikkeling van Kaplan. Hij komt amper aan de bak bij Ajax en deed in de eerste wedstrijd van het seizoen mee bij Jong Ajax.

De kans is aanwezig dat zijn minuten in het shirt van Jong Ajax voorlopig ook zijn laatste in Amsterdam zijn. Naast Galatasaray hengelt ook zijn oude club Trabzonspor naar zijn komst. De subtopper wil de verdediger, die uit de jeugdopleiding van de club komt, graag op huurbasis overnemen. Kaplan speelde achttien wedstrijden in het shirt van Trabzonspor alvorens hij in 2022 voor een bedrag van 9,5 miljoen euro de overstap maakte naar Ajax.

Galatasaray is Europese opponent Ajax

Een overstap naar Galatasaray is ook een optie voor Kaplan. Ondanks de relatief ruime bezetting zou Galatasaray nog altijd inzetten op versterking van de verdediging. De regerend landskampioen van Turkije zou zelfs al in gesprek zijn met Kaplan, die bij Ajax nog onder contract staat tot medio 2027. Galatasaray speelt op 30 januari in de Europa League tegen Ajax. Het is niet bekend hoe de verdediger zelf tegenover een transfer staat.

