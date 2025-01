Speler die Ajax 12,5 miljoen euro heeft gekost, verhuist mogelijk naar Brazilië

Ajax neemt deze maand mogelijk al dan niet tijdelijk afscheid van . De Argentijn stond lang buitenspel met een zware knieblessure en maakte na de jaarwisseling zijn rentree op het trainingsveld, maar de huidige nummer twee van de Eredivisie staat niet onwelwillend tegenover een vertrek. Ajax-watcher Tim van Duijn meldde eerder deze week dat de interesse in Ávila ‘op gang’ aan het komen was en nu wordt er in Brazilië geschreven over een mogelijke overgang naar Fortaleza.

Fortaleza eindigde in het afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Braziliaanse Série A, op elf punten achterstand van kampioen Botafogo. Volgens onder meer Diário do Nordeste is Fortaleza op dit moment in gesprek met Ajax over een transfer van Ávila en bevinden de onderhandelingen zich in een ‘gevorderd’ stadium. De clubs zijn in gesprek over een huurdeal van één jaar, met mogelijk een optie tot koop. Ávila heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2028.

Ajax betaalt fors voor de komst van Ávila

De verdediger maakte in de zomer van 2022 de overstap vanuit zijn thuisland, waar hij actief was voor Boca Juniors, naar Antwerp FC. Hij kroonde zich met de Antwerpenaren tot kampioen van België, alvorens in de daaropvolgende zomer te verkassen naar Ajax. De Amsterdammers hadden zich graag versterkt met Hiroki Ito, maar VfB Stuttgart werkte niet mee aan een vertrek van de Japanner. Ajax schakelde onder toenmalig technisch directeur Sven Mislintat door naar Ávila, die uiteindelijk voor een bedrag van 12,5 miljoen euro de overstap maakte naar de Johan Cruijff ArenA.

De Argentijn maakte in de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard op 3 september 2023 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, maar kon geen overtuigende indruk achterlaten. Hij verdween onder Maurice Steijn alweer snel uit de basiself en onder John van ’t Schip hoefde hij al helemaal niet op veel speeltijd te rekenen. Begin vorig jaar sloeg het noodlot toe. Ávila liep een zware knieblessure op en zou daardoor het restant van het kalenderjaar buitenspel staan. Hij maakte vorige week zijn rentree op het Amsterdamse trainingsveld, maar lijkt zijn laatste wedstrijd voor Ajax al te hebben gespeeld. Dat was de bekerwedstrijd tegen de amateurs van USV Hercules op 21 december 2023, die voor Ajax resulteerde in een blamage van jewelste (3-2 verlies).

Meer spelers op weg naar de uitgang

Ávila, die zowel als centrale verdediger als linksback uit de voeten kan, is mogelijk niet de enige achterhoedespeler die deze maand vertrekt uit Amsterdam. De huidige nummer twee van Nederland hoopt ook Owen Wijndal van de hand te kunnen doen. Leganés wil de overbodige linksback graag op huurbasis overnemen en zou zelfs een huursom van één miljoen euro willen overmaken naar Ajax, maar Wijndal zelf is vooralsnog niet overtuigd van een overgang naar de Spaanse laagvlieger. Naast Wijndal staan ook Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen en eventueel Chuba Akpom op de nominatie om te vertrekken. Ajax heeft geld nodig om onder meer de komst van Rául Moro te kunnen financieren. De linksbuiten van nu nog real Valladolid moet in Amsterdam de concurrentie aangaan met Mika Godts.

