Voetbal International komt met Ajax-update over Raúl Moro en weet wat de aanvaller zelf wil

Ajax hoopt zich deze maand te verzekeren van de diensten van . Een akkoord met Real Valladolid over een overgang van de linksbuiten is er weliswaar nog niet, maar de clubs komen wel ‘nader tot elkaar’. Dat schrijft Voetbal International althans. Het weekblad bevestigt dat Ajax op dit moment zoekt naar een oplossing om de deal rond te krijgen. Er is hoop voor de Amsterdammers, want Moro zelf ziet een transfer naar de huidige nummer twee van Nederland naar verluidt wel zitten.

De komst van een linksbuiten staat deze maand bovenaan het verlanglijstje van Ajax. Trainer Francesco Farioli heeft na het vertrek van Steven Bergwijn en Carlos Forbs in de laatste dagen van de afgelopen transferwindow slechts één ‘echte’ linksbuiten tot zijn beschikking: Mika Godts. De Belg raakte in november geblesseerd aan een hamstring en kon daardoor een paar weken niet in actie komen. De afwezigheid van Godts zorgde meteen voor problemen voor Ajax en Farioli. Niet meer dan logisch dus dat de Amsterdammers deze maand graag een concurrent zien komen.

Moro staat bovenaan het verlanglijstje. ESPN meldde afgelopen weekeinde dat Ajax twee opties heeft om de aanvaller naar Amsterdam te halen. Het medium schreef dat de Spanjaard een contractuele afkoopsom van 25 miljoen euro heeft. Zo’n bedrag hoeft echter alleen betaald te worden als een club niet wenst mee te werken aan een transfer. In dit geval staat Real Valladolid er wel voor open en zou de transfersom uiteindelijk ‘minder dan de helft’ van die 25 miljoen euro hoeven te bedragen. Volgens Spaanse media verlangt Real Valladolid zo’n tien miljoen euro voor zijn dribbelaar. “Ajax probeert dat bedrag vanzelfsprekend te drukken en zoekt ondertussen ook naar constructies om het financieel mogelijk te maken”, zo schrijft VI vrijdagmorgen.

Volgens het weekblad is er ‘enige creativiteit’ voor nodig om tot een akkoord te komen. “Dat zou bijvoorbeeld via een huurconstructie kunnen met een initiële huursom en een verplichting tot koop in de zomer voor een bepaald bedrag. Een andere optie is om Moro meteen al definitief over te nemen en het bedrag over meerdere termijnen uit te smeren. Daar zijn de clubs nog over in conclaaf”, zo klinkt het. Ajax en Real Valladolid zouden elkaar in ieder geval naderen en hopen dit weekend ‘nieuwe stappen’ te kunnen zetten. “Wat ook helpt, is dat Moro zelf graag de stap naar Ajax wil maken. Hij is gecharmeerd van het verhaal van de Amsterdammers en de gesprekken over zijn voorwaarden zullen in elk geval geen struikelblok vormen.”

Smaakmaker bij de hekkensluiter

Moro kwam dit seizoen vooralsnog achttien keer in actie voor Real Valladolid. Hij was goed voor vier doelpunten en twee assists. Moro had afgelopen zondag nog een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Ourense CF in de Copa del Rey. Met een doelpunt en een assist was er in de eerste helft een belangrijke rol voor hem weggelegd, maar na de rust leek het noodlot toe te slaan. Moro raakte geblesseerd aan een knie en verliet in tranen het veld. Gevreesd werd voor een zware blessure, maar hij nam de eerste zorgen niet lang na het laatste fluitsignaal al weg. Real Valladolid, hekkensluiter in LaLiga, blameerde zich overigens door met 3-2 te verliezen.

