‘Linksom of rechtsom zal er nog een linksbuiten komen naar Ajax’

Ajax gaat deze winter hoe dan ook een linksbuiten halen, zo stelt Lentin Goodijk donderdag in de Pak Schaal Podcast. De Amsterdammers hebben het hele seizoen al enkel Mika Godts voor die positie, maar in de eerste dagen van de transferperiode zit er nog niet echt schot in de zaak.

Ajax wordt al sinds eind december gelinkt aan de komst van Raúl Moro van Real Valladolid. Inmiddels zijn we al bijna twee weken verder en hebben de Amsterdammers nog altijd geen akkoord bereikt over de komst van de Spanjaard. Donderdagochtend kwam naar buiten dat Valladolid een bedrag van tien miljoen euro voor hem verlangt. Ajax is nu op zoek naar een oplossing om aan deze eisen te voldoen.

Ondanks dat er dus nog geen nieuwe linksbuiten is aangetrokken, hoeft men zich in Amsterdam geen zorgen te maken. “Uiteindelijk, voor de Ajax-supporters, komt er echt wel een linksbuiten”, geeft clubwatcher Goodijk aan in de Pak Schaal Podcast. “Linksom of rechtsom”, voegt Arco Gnocchi eraan toe. Dat beaamt Goodijk. “Wie het dan wordt, is nog even afwachten. Maar er komt echt wel iemand en dat wordt echt wel een versterking.”

Volgens Freek Jansen kan Ajax het zich niet veroorloven geen linksbuiten te halen. “Je weet al maandenlang dat het nu moet gebeuren. Dan begin je bij één, lukt dat niet, ga je naar twee, dan optie drie en vier… Er moet wat komen, want je kunt niet weer hebben dat alles richting de climax van het seizoen afhankelijk is van Mika Godts. Die arme knul doet al wat hij kan.”

