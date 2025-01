‘Ajax hoort flinke vraagprijs Moro en zoekt naar oplossing voor akkoord’

Real Valladolid wil een bedrag van circa tien miljoen euro van Ajax ontvangen voor , zo weet Matteo Moretto van Relevo. De Amsterdammers zijn nu druk bezig met een zoektocht naar een oplossing om tot een akkoord te kunnen komen.

Eind december kwam naar buiten dat Ajax in Moro een geschikte nieuwe linksbuiten ziet. Francesco Farioli heeft voor die positie momenteel enkel Mika Godts, waardoor de Amsterdammers het nodig achten versterking te halen. Ajax mikt daarbij op een huurperiode met een koopoptie. Waar Voetbal International sprak van een optie van ruim zes miljoen euro, weet Moretto dat deze in werkelijkheid een stuk hoger ligt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Louis van Gaal vertelt in toespraak heel eerlijk wat hij van Ajax vindt

Volgens de Spaanse journalist wil Real Valladolid pas meewerken aan een vertrek van Moro als ze hier een bedrag van zo’n tien miljoen euro aan overhouden. Aangezien Ajax de eerdergenoemde zes miljoen al vrij fors vond, is er nog geen sprake van een akkoord tussen beide clubs. Toch hopen de Amsterdammers spoedig een oplossing te vinden waarmee aan de verwachtingen van Valladolid kan worden voldaan.

LEES OOK: 'Beste man in beste Ajax-wedstrijd moet veel vaker in basis staan'

Blessure Moro valt mee

Zondag leek de transfer van Moro bij voorbaat al in het water te vallen, want de linksbuiten raakte geblesseerd tijdens het bekerduel tussen Ourense CF en Real Valladolid. Hij verliet het veld in tranen, waardoor werd gevreesd voor een ernstige blessure. Na de wedstrijd stelde hij de buitenwereld echter gerust: “Ik ben oké. Ik was bang toen het gebeurde. Ik voelde veel pijn, maar ik denk dat ik gewoon bang was.”

El Valladolid pide unos 10 millones al Ajax por Raúl Moro y a día de hoy aún no hay un acuerdo total entre las partes, pero el club holandés está presionando para llegar a una fórmula que pueda satisfacer las expectativas. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 9, 2025

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kijkers ergeren zich kapot tijdens VfB Stuttgart - Ajax en spreken schande van één speler

Supporters van Ajax zijn niet blij met het optreden van een eigen speler.