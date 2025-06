Bayern verbrijzelt record met monsterzege op WK voor clubteams

Bayern München heeft zondag de grootste overwinning in de geschiedenis van het WK voor clubteams geboekt, door met 10-0 te winnen van Auckland City FC. De verliezende partij is een amateurploeg uit Nieuw-Zeeland.

Michael den Heijer, een Nieuw-Zeelandse speler van Auckland met Nederlandse roots, sprak met het Algemeen Dagblad over zijn ploeggenoten: “Ons team bestaat uit een kapper, een vastgoedmakelaar, een magazijnmedewerker, studenten, een vertegenwoordiger van machines voor in de bouw. Wij zijn amateurs met gewone banen. Zelf werk ik op een school”, vertelde de verdediger. Zijn team plaatste zich voor het eerste WK voor clubteams met deze opzet door de afgelopen jaren best te presteren in de Oceanische Champions League.

De amateurs van Auckland City zullen met een zwaar gemoed zijn begonnen aan de wedstrijd tegen Der Rekordmeister in het Amerikaanse Cincinnati. Al na zes minuten maakte Kingsley Coman de 1-0. Ruim tien minuten wist doelman Conor Tracey daarna alle pogingen tegen te houden, tot Sacha Boey, Michael Olise en Coman binnen vier minuten driemaal toesloegen: 4-0.

Net voor rust deed Thomas Müller een duit in het zakje en in de extra tijd maakte Olise zijn tweede. In de tweede helft deed Bayern het wat rustiger aan. Invaller Jamal Musiala maakte in de 67ste minuut pas de 7-0 en scoorde de achtste via een penalty in de 73ste minuut. Zijn hattrick kwam tot stand na een keepersfout in de slotfase. Ook Müller maakte nog zijn tweede in het slot van de wedstrijd.

Met de 10-0 overwinning boeken de mannen van trainer Vincent Kompany de grootste overwinning ooit op een WK voor clubs. Het record stond tot nu toe op 6-1. Al-Hilal uit Saudi-Arabië versloeg Al-Jazira uit de Verenigde Arabische Emiraten met vijf doelpunten verschil in 2021, toen het WK nog met zeven clubs werd gehouden, in plaats van met 32.

