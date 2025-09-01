Driessen pleit voor harde ingreep bij Ajax: ‘Dit gaat niet goed komen, dat voel je aan alles’

Ajax moet onmiddellijk het voorbeeld van Bayer Leverkusen volgen en John Heitinga op straat zetten, zo stelt Valentijn Driessen in Kick-off. De journalist vindt het mooi dat de Duitse topclub durft toe te geven dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt met Erik ten Hag en is van mening dat de Amsterdammers dit ook moeten doen. Mike Verweij noemt de suggestie van zijn collega ‘krankzinnig’.
Bayer Leverkusen zorgde maandag voor opzien door Ten Hag op straat te zetten. De Nederlander stond sinds deze zomer aan het roer in West-Duitsland en onder zijn leiding had de kampioen van 2024 pas twee duels gespeeld. In eigen huis werd met 1-2 verloren van Hoffenheim, terwijl bij Werder Bremen een 1-3 voorsprong tegen tien man werd weggegeven.
“Ik vind het heel goed dat ze heel snel die beslissing hebben genomen”, looft Driessen de clubleiding van Leverkusen. “Ik dacht gelijk aan Ajax. Op het moment dat je weet dat je op een doodlopende weg zit, moet je snel een beslissing durven nemen en kunnen nemen.” Verweij vraagt vervolgens of zijn collega ‘pleit voor het ontslag van Heitinga’. “Ja, ik pleit voor een trainerswissel bij Ajax”, antwoordt Driessen.
“Dit gaat gewoon niet goed komen”, schetst de chef voetbal van De Telegraaf. “Je voelt het aan alles en iedereen. Moet je deze jongen nog de tijd gunnen om er wat van te maken?”, vraagt Driessen zich hardop af. “Ten Hag kan dan mooi van Leverkusen naar Amsterdam rijden en daar tekenen. Die ga je wel de tijd geven en die heeft zich wel al bewezen.”
Verweij haalt aan dat Ten Hag in zijn beginperiode bij Ajax ook moeizaam begon. “Ik zou het krankzinnig vinden als ze Heitinga er nu uitgooien”, stelt de clubwatcher. “Ik vind dat je die ook de tijd moet geven en wie weet wordt het wel wat. Maar ik denk dat de clubleiding, ook om de eigen geloofwaardigheid te behouden, hem voorlopig laat zitten.” Driessen haakt daar weer op in door te stellen dat het niet om de geloofwaardigheid van de clubleiding gaat, maar om de club. “Als het net zo uitpakt als Ten Hag, is het toch fantastisch om hem te laten zitten?”, vraagt Verweij weer. Driessen weet heel zeker dat dat ‘niet gaat gebeuren’.
Ik vind het frappant dat eerst Danny Blind zijn plasje doet en nu Driessen... Maarten Martens heeft in mijn ogen vorig jaar veel te weinig uit zijn selectie gehaald.. Peter Bosz heeft aan het eind van het seizoen gezwijnd... Persie heeft het slechter gedaan dan zijn voorganger... Ik zeg niet dat Heitinga zo een goede coach is, ik heb ook geen idee of hij tijdens een wedstrijd het vermogen heeft om het tij te keren, wat Ron Jans bijvoorbeeld wel heeft. Maar je bent er aan begonnen en dan moet je hem alle kans geven. Ook de nieuwe spelers Ik zag gisteren dat Taylor hoog stond, maar er was geen aanvoer, geen 6. Fitz Jim was wel beweeglijk, maar werd zo opzij gezet. Wat ik ook een minpunt vond is dat Ajax bleef volharden de bal niet in een rechte lijn naar voren te spelen, maar voortdurend koos voor een balletje terug. Onder Frank de Boer gebeurde dit ook vaak, maar er werd wel gewoon gewonnen. Aan Heitinga; als het niet lukt dan veel heel veel hoge ballen voor de goal. De tegenstander zal bezwijken onder de druk. Druk die je niet uitoefent als je de bal steeds terug legt
Verweij heeft het goed gezien.
Heitinga kan het niet, en zal ook nooit een goede trainer worden. De uit spraken die hij doet na de wedstrijd Vollendam - Ajax kan je beluisteren dat hij niet de hand in eigen boezem steekt.Zeg gewoon eerlijk ik heb ze nog niet goed onder de knie . Hij hoeft van mij niet ontslagen te worden wacht twee wedstrijden af . Kijk dan wat het resultaat is .
Het wegsturen van Ten Hag is geen "durven toegeven dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt". Het is bestuurlijke onkunde. Het is beschamend. Een nieuwe trainer plus een hoop nieuwe spelers moeten ook een faire kans krijgen om te bouwen. Dat is hier niet gebeurd. Evalueren hoe het gaat kun je rond de kerst doen, dan zit de helft van het seizoen erop en heb je je trainer een degelijke kans gegeven. Het is belachelijk.
