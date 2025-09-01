Driessen pleit voor harde ingreep bij Ajax: ‘Dit gaat niet goed komen, dat voel je aan alles’

Ajax moet onmiddellijk het voorbeeld van Bayer Leverkusen volgen en John Heitinga op straat zetten, zo stelt Valentijn Driessen in Kick-off. De journalist vindt het mooi dat de Duitse topclub durft toe te geven dat ze een verkeerde keuze hebben gemaakt met Erik ten Hag en is van mening dat de Amsterdammers dit ook moeten doen. Mike Verweij noemt de suggestie van zijn collega ‘krankzinnig’.

Bayer Leverkusen zorgde maandag voor opzien door Ten Hag op straat te zetten. De Nederlander stond sinds deze zomer aan het roer in West-Duitsland en onder zijn leiding had de kampioen van 2024 pas twee duels gespeeld. In eigen huis werd met 1-2 verloren van Hoffenheim, terwijl bij Werder Bremen een 1-3 voorsprong tegen tien man werd weggegeven.

“Ik vind het heel goed dat ze heel snel die beslissing hebben genomen”, looft Driessen de clubleiding van Leverkusen. “Ik dacht gelijk aan Ajax. Op het moment dat je weet dat je op een doodlopende weg zit, moet je snel een beslissing durven nemen en kunnen nemen.” Verweij vraagt vervolgens of zijn collega ‘pleit voor het ontslag van Heitinga’. “Ja, ik pleit voor een trainerswissel bij Ajax”, antwoordt Driessen.

“Dit gaat gewoon niet goed komen”, schetst de chef voetbal van De Telegraaf. “Je voelt het aan alles en iedereen. Moet je deze jongen nog de tijd gunnen om er wat van te maken?”, vraagt Driessen zich hardop af. “Ten Hag kan dan mooi van Leverkusen naar Amsterdam rijden en daar tekenen. Die ga je wel de tijd geven en die heeft zich wel al bewezen.”

Verweij haalt aan dat Ten Hag in zijn beginperiode bij Ajax ook moeizaam begon. “Ik zou het krankzinnig vinden als ze Heitinga er nu uitgooien”, stelt de clubwatcher. “Ik vind dat je die ook de tijd moet geven en wie weet wordt het wel wat. Maar ik denk dat de clubleiding, ook om de eigen geloofwaardigheid te behouden, hem voorlopig laat zitten.” Driessen haakt daar weer op in door te stellen dat het niet om de geloofwaardigheid van de clubleiding gaat, maar om de club. “Als het net zo uitpakt als Ten Hag, is het toch fantastisch om hem te laten zitten?”, vraagt Verweij weer. Driessen weet heel zeker dat dat ‘niet gaat gebeuren’.