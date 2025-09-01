Van Basten pakt Heitinga aan: 'Thuislaten Brobbey is waanzin'

Marco van Basten begrijpt er weinig van dat zaterdag ontbrak in de wedstrijdselectie van Ajax. Vanwege de transferperikelen kreeg de spits vrijaf tegen FC Volendam (1-1). Inmiddels is hij op weg naar Sunderland.

John Heitinga besloot samen met de clubleiding om de spits thuis te laten in verband met transferperikelen. “Dat vind ik echt waanzin”, reageert Van Basten bij Rondo. “Als trainer sta je daar voor het resultaat. Dan moet je de beste spelers opstellen, dat is wat telt. Je moet niet denken: hij is afgeleid door een transfer. De speler zou misschien kunnen zeggen ‘ik speel niet want ik wil weg’, maar dat zou ik niet pikken als trainer en als club. Als coach heb je daar niks mee te maken.”

Presentator Wytse van der Goot werpt daarna een uitspraak van Quinten Timber op. Die zei na de wedstrijd van Feyenoord tegen Sparta Rotterdam: “Ik kreeg op het laatst kramp, dat heb ik al lang niet meer gehad. Misschien heeft de afgelopen week wel impact op mij gehad, ook al zeg ik in mijn hoofd van niet.” Hij zag een overstap naar Bayer Leverkusen afketsen.

“Ik vind dat geen argument. Je bent gewoon professioneel en je moet voetballen”, aldus Van Basten, die bijval krijgt van Guud Hiddink. “Hij moet gewoon beschikbaar zijn. Zolang je bij de club bent, ben je beschikbaar. Het hoort er allemaal bij in deze transferperiode. Het maakt je onrustig, maakt de club onrustig, maar je moet er gewoon zijn.”

Gullit neemt het enigszins op voor de spelers. “Het is best wel lastig op zo'n moment voor zo'n speler. Stel dat die transfer wel bijna doorgaat, dan wil je ook niet geblesseerd raken. Het kan ook zijn dat de club wil voorkomen dat hij geblesseerd raakt. Er zijn zoveel belangen die op de achtergrond spelen. Daar heb je meestal van buitenaf geen inzicht op.”

Ronald de Boer: “Ik denk dat Heitinga denkt: ik zie een speler die niet bereidwillig is om nu volle bak te gaan en dan heb ik liever iemand anders. Waarschijnlijk zei Brobbey: ‘Mijn hoofd staat er niet naar, ik wil niet geblesseerd raken, want dit is mijn droom.” Van Basten vindt dat ‘geen argument voor een professional’. “Hij wordt goed betaald.”