Dolberg doet enorm offer om terug te keren naar Ajax

Kasper Dolberg heeft een zeer lucratieve aanbieding afgewezen om terug te keren bij Ajax, zo weet De Telegraaf. De spits heeft met John Heitinga gesproken en ‘vindt het tijd om thuis te komen’, zo laten bronnen rondom de Deen weten. Dolberg rekent er nu op dat Ajax en Anderlecht alles op alles zetten om de deal te laten slagen.
Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Dolberg. De onderhandelingen tussen Ajax en Anderlecht verlopen echter moeizaam en volgens de zaakwaarnemer van de aanvaller is de kans van slagen zo’n vijftig procent.
Dolberg hoopt zelf vurig dat beide clubs er in de komende uren uit gaan komen. Bronnen dicht bij de speler laten namelijk aan De Telegraaf weten dat de 27-jarige heeft gesproken met Heitinga en dat hij ‘het tijd vindt om thuis te komen’. De aanvaller verwacht nu dat Ajax en Anderlecht er alles aan doen om tot een akkoord te komen.
Dat heeft ook te maken met de offers die hij zelf heeft gemaakt. Zoals bekend hoopte Celtic de Deen naar Schotland te halen, maar die club heeft Dolberg afgezegd. Volgens de krant heeft hij daarnaast ‘een nóg lucratievere aanbieding’ ontvangen, maar ook deze afgezegd om terug te kunnen keren naar Ajax. Het is niet bekend van welke club deze aanbieding kwam, maar volgens Neal Petersen van FC Afkicken zou het om een club uit het Midden-Oosten gaan.
Sja, een aanbieding kan dan wel lucratief zijn, maar misschien heb je gewoon geen interesse om in Schotland te gaan voetballen. Of wonen. Ieder heeft zo zijn voorkeur voor een land. Schotland vind ik zelf een mooi land, maar om er te wonen...nee. Wie weet heeft hij nog andere afwegingen gemaakt.
Dat is het mooie van topsport. De top2 heeft een grote aantrekkingskracht dat spelers gewoon daar graag spelen en ook inleveren. Deze spelers hebben geen ruzie met hun trainer zoals bij clubs die in de EL actief zijn. Mooi om te zien. Maar het is een process van een aantal jaar om weer naar de CL top te groeien.
Inderdaad de top 2 PSV en Feyenoord daar wil graag iedeeen voor spelen en hoeven niet te bidden en smeken. Jammer dat de trainer van de nummer 5 door een RvC lid meneer Blind wordt teruggeblazen en niets te zeggen heeft zelf Kroes heeft het nakijken
@boyke dan doe je net een pleidooi over het stoppen van opstoken? Stop er dan ook mee, dan zijn al die gasten van beide kanten vanzelf er klaar mee en kunnen ze alleen tegen hun denkbeeldige vriendjes praten.
