Dolberg doet enorm offer om terug te keren naar Ajax

heeft een zeer lucratieve aanbieding afgewezen om terug te keren bij Ajax, zo weet De Telegraaf. De spits heeft met John Heitinga gesproken en ‘vindt het tijd om thuis te komen’, zo laten bronnen rondom de Deen weten. Dolberg rekent er nu op dat Ajax en Anderlecht alles op alles zetten om de deal te laten slagen.

Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Dolberg. De onderhandelingen tussen Ajax en Anderlecht verlopen echter moeizaam en volgens de zaakwaarnemer van de aanvaller is de kans van slagen zo’n vijftig procent.

Artikel gaat verder onder video

Dolberg hoopt zelf vurig dat beide clubs er in de komende uren uit gaan komen. Bronnen dicht bij de speler laten namelijk aan De Telegraaf weten dat de 27-jarige heeft gesproken met Heitinga en dat hij ‘het tijd vindt om thuis te komen’. De aanvaller verwacht nu dat Ajax en Anderlecht er alles aan doen om tot een akkoord te komen.

Dat heeft ook te maken met de offers die hij zelf heeft gemaakt. Zoals bekend hoopte Celtic de Deen naar Schotland te halen, maar die club heeft Dolberg afgezegd. Volgens de krant heeft hij daarnaast ‘een nóg lucratievere aanbieding’ ontvangen, maar ook deze afgezegd om terug te kunnen keren naar Ajax. Het is niet bekend van welke club deze aanbieding kwam, maar volgens Neal Petersen van FC Afkicken zou het om een club uit het Midden-Oosten gaan.