Zaakwaarnemer Dolberg onthult kans van slagen, Ajax zoekt vast naar back-up

De zaakwaarnemer van acht de kans op een terugkeer van de Deen naar Amsterdam vijftig procent, zo heeft hij laten weten aan FC Afkicken. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf verlopen de onderhandelingen moeizaam, maar heeft Ajax nog wel geloof in zijn komst. Toch wordt er vast gekeken naar alternatieven.

Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Dolberg. De Deen zou zich al in Nederland bevinden om de transfer zo snel mogelijk af te ronden, maar Ajax en Anderlecht komen er vooralsnog niet uit.

Volgens Verweij verlopen de onderhandelingen tussen Ajax en de Belgische club zeer moeizaam. “Maar de stekker is er nog altijd niet uitgetrokken”, voegt de clubwatcher eraan toe. “In Amsterdam is er nog altijd geloof dat Kasper Dolberg komt.” Toch wil Ajax niet voor verrassingen komen te staan, dus is het ook vast op zoek naar een alternatief voor de Deen.

Tegenover FC Afkicken heeft de zaakwaarnemer van Dolberg zich ook uitgelaten. “Volgens de zaakwaarnemer van Dolberg is de kans dat de transfer doorgaat vijftig procent”, zo laat presentator Neal Petersen weten tijdens de Transfer Deadline Show.