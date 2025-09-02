Zaakwaarnemer Dolberg onthult kans van slagen, Ajax zoekt vast naar back-up

De zaakwaarnemer van Kasper Dolberg acht de kans op een terugkeer van de Deen naar Amsterdam vijftig procent, zo heeft hij laten weten aan FC Afkicken. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf verlopen de onderhandelingen moeizaam, maar heeft Ajax nog wel geloof in zijn komst. Toch wordt er vast gekeken naar alternatieven.
Na het vertrek van Brian Brobbey naar Sunderland is Ajax op de slotdag van de transferperiode hard op zoek naar een extra spits om aan de selectie toe te voegen. De Amsterdammers zijn daarvoor uitgekomen bij Dolberg. De Deen zou zich al in Nederland bevinden om de transfer zo snel mogelijk af te ronden, maar Ajax en Anderlecht komen er vooralsnog niet uit.
Volgens Verweij verlopen de onderhandelingen tussen Ajax en de Belgische club zeer moeizaam. “Maar de stekker is er nog altijd niet uitgetrokken”, voegt de clubwatcher eraan toe. “In Amsterdam is er nog altijd geloof dat Kasper Dolberg komt.” Toch wil Ajax niet voor verrassingen komen te staan, dus is het ook vast op zoek naar een alternatief voor de Deen.
Tegenover FC Afkicken heeft de zaakwaarnemer van Dolberg zich ook uitgelaten. “Volgens de zaakwaarnemer van Dolberg is de kans dat de transfer doorgaat vijftig procent”, zo laat presentator Neal Petersen weten tijdens de Transfer Deadline Show.
De tijd begint langzaam te dringen. Ik ben benieuwd. Niet persé fan van Dolberg maar ik schat hem wel hoger in dan Brobbey. Speelt ook naar behoren bij Anderlecht nu. Plus hij kent de club dat is een voordeel. Het is weer afwachten geblazen.
Als je bereid bent om 10 miljoen euro plus bonussen uit te geven aan Dolberg schraap dan het geld bij elkaar en koop Meerdink van AZ. Dan heb je een hele goede spits met een flinke kans op doorgroei. En nu niet zeggen dat het financieel niet haalbaar is. Dan bedenk je een constructie van bijv. 15 miljoen euro + 25% doorverkooppercentage van het gehele bedrag voor AZ.
@Allback geld is er ook wel denk ik. Maar ik denk dat AZ er niet bij zal meewerken. 10m voor Dolberg vind ik ook veel te veel, misschien 3 miljoen restwaarde over 2 jaar. Maar het is wel een completere spits dan Weghorst dus ik heb hem liever dan helemaal niets.
@Pietjanhendrik In het voetbal wordt er vaker gezegd een speler is niet te koop en we willen niet aan concurrenten verkopen. 15 miljoen opzich klinkt als te weinig. Maar met een doorverkooppercentage van bijv. 25% kun je het transfer record van AZ wel breken. Dat bedrag ga je als AZ zijnde niet halen als Meerdink 2e spits blijft. In dat geval is het ook veel geld voor een 2e spits. Moeilijke transfer dat zeker, maar je krijgt wel een betere spits dan Dolberg.
