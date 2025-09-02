Live voetbal

Ajax profiteert mee van miljoenentransfer naar Turkije

Ajax profiteert mee van miljoenentransfer naar Turkije
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
2 september 2025, 18:51

Vaclav Cerny heeft zijn miljoenentransfer naar Besiktas afgerond, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Turkse club maakt een bedrag van zes miljoen euro over naar VfL Wolfsburg. Een deel hiervan komt via een solidariteitsbijdrage terecht bij Ajax, FC Utrecht en FC Twente.

Cerny beschikte bij Wolfsburg over een aflopend contract en leek niet van plan om dit te verlengen. Besiktas wilde de verbintenis van de Tsjech afkopen en heeft daarover een akkoord bereikt met de Duitse club. De Turken maken een bedrag van zes miljoen euro over naar de club van Paul Simonis. Cerny heeft een contract voor drie jaar met een optie voor nog een seizoen getekend.

In de zomer van 2023 vertrok Cerny uit Nederland, toen FC Twente hem voor acht miljoen euro aan Wolfsburg verkocht. In totaal speelde de buitenspeler 28 duels voor de Duitse club. Daarin wist hij zes doelpunten te maken en een assist te geven. Na twee seizoenen neemt Wolfsburg dus definitief afscheid van Cerny. Volgens de regels van de FIFA vloeit er een percentage van de transfersom terug naar zijn voormalig clubs, dus profiteren Ajax, FC Utrecht en FC Twente van deze transfer.

Cerny maakte in de winter van 2014 de overstap van de jeugdopleiding van het Tsjechische Pribram naar die van Ajax. In Amsterdam kwam hij uiteindelijk tot 29 duels in het eerste elftal, waarna hij in 2019 aan FC Utrecht werd verkocht. Een seizoen later vertrok Cerny op huurbasis naar FC Twente, dat hem een jaar later definitief overnam.

Pietjanhendrik
256 Reacties
42 Dagen lid
267 Likes
Pietjanhendrik
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Dan is er nu wel genoeg geld om dolberg te kopen ipv huren ?

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Václav Cerny

Václav Cerny
VfL Wolfsburg
Team: Wolfsburg
Leeftijd: 27 jaar (17 okt. 1997)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolfsburg
2
0
2024/2025
Wolfsburg
-
-
2023/2024
Wolfsburg
22
4
2022/2023
Twente
36
14

Meer info

