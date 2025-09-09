Nieuwe onthulling: Vitesse-rechter ook op andere manier aan club verbonden

De voorzittende raadsheer van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, dat Vitesse vorige week de proflicentie teruggaf, had in het verleden een fankaart bij de noodlijdende club, weet het NRC. Dat is de tweede band tussen de rechter en Vitesse. Eerder bleek al dat hij een nevenfunctie heeft bij amateurclub SML, dat op meerdere punten uitgebreid samenwerkt met de Arnhemmers.

Afgelopen week oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een turbospoedappel dat Vitesse de proflicentie terugkrijgt. De voorzittende raadsheer heeft connecties met de Arnhemmers, zo onthulde Omroep Gelderland donderdag. De rechter heeft namelijk een nevenfunctie bij amateurclub SML, dat nauw samenwerkt met de Keuken Kampioen Divisionist. Een sponsor van de vereniging is daarnaast een van de Sterkhouders van Vitesse.

Artikel gaat verder onder video

Volgens het NRC is dat niet het enige punt waarop de rechter een connectie heeft met Vitesse. Zijn gezin heeft in 2013 namelijk een zogeheten fankaart van de club aangeschaft, die nodig is om kaarten voor thuis- en uitwedstrijden van de Arnhemmers te kopen. Zo’n kaart is vijf jaar geldig. Een woordvoerder van het hof bevestigt aan de krant dat dit het geval is, maar dat deze ‘voor zover de raadsheer zich dat kan herinneren een keer of drie, vier is gebruikt’ door hem. Het hof heeft de fankaart meegewogen bij het toedelen van de zaak. “De conclusie was dat dit vanwege de aard en het tijdsverloop van geen betekenis was.”

Rechter wekt indruk niet onbevooroordeeld te zijn

Arie-Jan Kwak, universitair docent rechten in Leiden, geeft aan het NRC aan dat het hier niet gaat om ‘de vraag of de rechter feitelijk onpartijdig is geweest’. “Het kan heel goed dat de rechters daadwerkelijk onpartijdig hebben geoordeeld. Dat kunnen wij echter van buiten niet beoordelen”, stelt hij. Wat wel beoordeeld kan worden, is of ‘er factoren zijn die de schijn van partijdigheid wekken’.

“De schijn van partijdigheid kan worden veroorzaakt door subjectieve factoren”, legt Kwak uit. “De rechter heeft in zijn handelen of door zijn uitspraken de indruk gewekt dat hij of zij niet onbevooroordeeld naar de zaak zal kijken.” Volgens de docent moeten er geen factoren aanwezig zijn waardoor getwijfeld kan worden of de rechter onbevooroordeeld is. “Dat de rechter van voetbal houdt, is geen probleem, als hij Vitesse-supporter is dan is dat duidelijk wel een probleem.”

Dat het feit dat de rechter connecties heeft met Vitesse meerdere keren landelijk in het nieuws is gekomen met de vraag of hij partijdig is, duidt er volgens Kwak op dat de rechter zich heeft vergist. “De rechter moet niet te voorzichtig zijn, dat maakt de rechter manipuleerbaar. De rechter moet echter wel in die zin voorzichtig zijn dat het gezag van de beslissing in het geding is”, stelt de expert. “De optelsom van feiten die nu aan het licht komt, had de rechter zelf vooraf moeten maken. De rechtspraak is er om geschillen te beslechten, als de schijn van partijdigheid is gewekt dan is het geschil niet beslecht.”