Kramer: ‘Het is sneu voor hem: in potentie speelt hij in het Nederlands elftal’

Michiel Kramer denk dat Justin Bijlow in potentie de keeper van het Nederlands elftal is, zo vertelt de aanvaller van RKC bij FC Rijnmond. De door blessures geteisterde doelman van Feyenoord is echter alleen trainingsfit en moet genoegen nemen met een reserverol bij de Rotterdammers.
Bijlow wordt al zijn hele loopbaan gevolgd door blessures, waardoor hij dit seizoen (voorlopig) genoegen moet nemen met een plek op de bank achter Timon Wellenreuther. Afgelopen week keepte de doelman negentig minuten tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en RKC. Kramer blikt bij Rijnmond terug op het optreden van Bijlow.
“Spelers waar je mee hebt gespeeld en waar je goed mee komt, die komen dan gelijk met een glimlach naar je toe”, lacht Kramer, die de oefenwedstrijd overigens met duidelijke cijfers verloor: 5-0.
"Ik vind hem de meest complete keeper die Feyenoord heeft. Maar zijn lichaam doet niet wat hij wil, daar ziet hij zelf ook tegen op. Ik vind dat sneu voor hem, want hij is in potentie de keeper van het Nederlands elftal”, vervolgt de boomlange aanvaller.
Bijlow beschikt over een aflopend contract en het is nog maar de vraag of Feyenoord deze verbintenis wil verlengen. “Als Feyenoord al besluit om te verlengen, en ik kan mij voorstellen dat de club er voor kiest om dat niet te doen, zal dat logischerwijs tegen heel andere salarisvoorwaarden zijn dan voorheen”, zegt Dennis van Eersel.
“Justin zal dat zelf ook wel logisch vinden, als Feyenoord daar mee komt”, vult Kramer aan.
Bijlow's lijf kan het niet aan, en waren er niet ook al berichten over zijn geestelijke gesteldheid? Ik dacht het wel. Die jongen heeft geen toekomst in het voetbal. Hij had al lang wat anders moeten / kunnen gaan doen. Ga dan jonge keepers wat bijbrengen of zo. Maar in deze situatie blijven zitten kan niet.
Geestelijke gezondheid ook al? Tsja schijnt besmettelijk te zijn daar. Bij de top2 hadden ze allang doorgeselecteerd, maar feijenoord blijft de absolute grootverdiener gewoon sponsoren met zijn premium salaris. Moeten ze ook wel want de vriendjes van bijlow maken de dienst uit binnen de club. Daar kan je BOOS over worden, maar zijn wel de feiten.
Bijlow? Wie is dat? Tijden niet gezien. Laatste nieuws was geloof ik paar maanden geleden toen van persie zei dat Bijlow 1e keeper bij feijenoord is. Sindsdien is Bijlow spoorloos. Schijnt wel trainingsfit te zijn, maar niet wedstrijdfit. Toch wel gave baan. Beetje meetrainen op de training en dan het dikste salaris van heel feijenoord elke maand opstrijken zonder prestaties te hoeven leveren. De keren dat hij fit was had hij ook altijd wel een paar blundertjes per wedstrijd. Dus geen enkele club wil hem zien. Bijlow is anno 2025 meer een veredelde WSW'er. Beetje een sociaal project zeg maar. Wel erg duur. Maar Verbruggen, Olij, Roef, Flekken, Noppert zijn veel verder dan Bijlow. Wie niet eigenlijk.
