Kramer: ‘Het is sneu voor hem: in potentie speelt hij in het Nederlands elftal’

Michiel Kramer aan het woord bij Rijnmond
Foto: © Rijnmond
Luuk van Grinsven
13 september 2025, 10:08

Michiel Kramer denk dat Justin Bijlow in potentie de keeper van het Nederlands elftal is, zo vertelt de aanvaller van RKC bij FC Rijnmond. De door blessures geteisterde doelman van Feyenoord is echter alleen trainingsfit en moet genoegen nemen met een reserverol bij de Rotterdammers.

Bijlow wordt al zijn hele loopbaan gevolgd door blessures, waardoor hij dit seizoen (voorlopig) genoegen moet nemen met een plek op de bank achter Timon Wellenreuther. Afgelopen week keepte de doelman negentig minuten tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en RKC. Kramer blikt bij Rijnmond terug op het optreden van Bijlow.

“Spelers waar je mee hebt gespeeld en waar je goed mee komt, die komen dan gelijk met een glimlach naar je toe”, lacht Kramer, die de oefenwedstrijd overigens met duidelijke cijfers verloor: 5-0.

"Ik vind hem de meest complete keeper die Feyenoord heeft. Maar zijn lichaam doet niet wat hij wil, daar ziet hij zelf ook tegen op. Ik vind dat sneu voor hem, want hij is in potentie de keeper van het Nederlands elftal”, vervolgt de boomlange aanvaller.

Bijlow beschikt over een aflopend contract en het is nog maar de vraag of Feyenoord deze verbintenis wil verlengen. “Als Feyenoord al besluit om te verlengen, en ik kan mij voorstellen dat de club er voor kiest om dat niet te doen, zal dat logischerwijs tegen heel andere salarisvoorwaarden zijn dan voorheen”, zegt Dennis van Eersel.

“Justin zal dat zelf ook wel logisch vinden, als Feyenoord daar mee komt”, vult Kramer aan.

Memphis Nederlands elftal Oranje

'Memphis heeft topscorerstitel Oranje zeker niet gestolen'

Feyenoord-spits Ayase Ueda

Ueda krijgt 'goed' nieuws uit Groningen in jacht op koppositie op topscorerslijst Eredivisie

Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie: 'Met hem is de kans groter dat Feyenoord kampioen wordt'

Arena
644 Reacties
33 Dagen lid
1.830 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bijlow's lijf kan het niet aan, en waren er niet ook al berichten over zijn geestelijke gesteldheid? Ik dacht het wel. Die jongen heeft geen toekomst in het voetbal. Hij had al lang wat anders moeten / kunnen gaan doen. Ga dan jonge keepers wat bijbrengen of zo. Maar in deze situatie blijven zitten kan niet.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
658 Reacties
46 Dagen lid
2.046 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Geestelijke gezondheid ook al? Tsja schijnt besmettelijk te zijn daar. Bij de top2 hadden ze allang doorgeselecteerd, maar feijenoord blijft de absolute grootverdiener gewoon sponsoren met zijn premium salaris. Moeten ze ook wel want de vriendjes van bijlow maken de dienst uit binnen de club. Daar kan je BOOS over worden, maar zijn wel de feiten.

Arena
644 Reacties
33 Dagen lid
1.830 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja, ik heb dat eens voorbij zien komen hier. Dat de druk om te presteren te groot was en hij dat geestelijk niet kon handelen. Zoiets was het. Ja klopt, die jongen zit daar gewoon wat te cashen. Kan toch niet man.

Ome Barend
313 Reacties
13 Dagen lid
403 Likes
Ome Barend
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bijlow toppertje, echte Feyenoorder mag van mij nog wel jaren blijven. Beste keeper van NL, denk ook wel van Europa.

Voetbalhoofdstad
Erkende gebruiker! Meer info
658 Reacties
46 Dagen lid
2.046 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Bijlow? Wie is dat? Tijden niet gezien. Laatste nieuws was geloof ik paar maanden geleden toen van persie zei dat Bijlow 1e keeper bij feijenoord is. Sindsdien is Bijlow spoorloos. Schijnt wel trainingsfit te zijn, maar niet wedstrijdfit. Toch wel gave baan. Beetje meetrainen op de training en dan het dikste salaris van heel feijenoord elke maand opstrijken zonder prestaties te hoeven leveren. De keren dat hij fit was had hij ook altijd wel een paar blundertjes per wedstrijd. Dus geen enkele club wil hem zien. Bijlow is anno 2025 meer een veredelde WSW'er. Beetje een sociaal project zeg maar. Wel erg duur. Maar Verbruggen, Olij, Roef, Flekken, Noppert zijn veel verder dan Bijlow. Wie niet eigenlijk.

Justin Bijlow

Justin Bijlow
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (22 jan. 1998)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
4
0
2023/2024
Feyenoord
17
0
2022/2023
Feyenoord
25
0

