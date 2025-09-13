Kramer: ‘Het is sneu voor hem: in potentie speelt hij in het Nederlands elftal’

denk dat in potentie de keeper van het Nederlands elftal is, zo vertelt de aanvaller van RKC bij FC Rijnmond. De door blessures geteisterde doelman van Feyenoord is echter alleen trainingsfit en moet genoegen nemen met een reserverol bij de Rotterdammers.

Bijlow wordt al zijn hele loopbaan gevolgd door blessures, waardoor hij dit seizoen (voorlopig) genoegen moet nemen met een plek op de bank achter Timon Wellenreuther. Afgelopen week keepte de doelman negentig minuten tijdens de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en RKC. Kramer blikt bij Rijnmond terug op het optreden van Bijlow.

Artikel gaat verder onder video

“Spelers waar je mee hebt gespeeld en waar je goed mee komt, die komen dan gelijk met een glimlach naar je toe”, lacht Kramer, die de oefenwedstrijd overigens met duidelijke cijfers verloor: 5-0.

"Ik vind hem de meest complete keeper die Feyenoord heeft. Maar zijn lichaam doet niet wat hij wil, daar ziet hij zelf ook tegen op. Ik vind dat sneu voor hem, want hij is in potentie de keeper van het Nederlands elftal”, vervolgt de boomlange aanvaller.

Bijlow beschikt over een aflopend contract en het is nog maar de vraag of Feyenoord deze verbintenis wil verlengen. “Als Feyenoord al besluit om te verlengen, en ik kan mij voorstellen dat de club er voor kiest om dat niet te doen, zal dat logischerwijs tegen heel andere salarisvoorwaarden zijn dan voorheen”, zegt Dennis van Eersel.

“Justin zal dat zelf ook wel logisch vinden, als Feyenoord daar mee komt”, vult Kramer aan.