Ueda krijgt 'goed' nieuws uit Groningen in jacht op koppositie op topscorerslijst Eredivisie

Feyenoord-spits Ayase Ueda
Foto: © Imago
12 september 2025, 17:46

Feyenoord-spits Ayase Ueda krijgt zaterdag een uitgelezen kans om de topscorerstitel in de Eredivisie voor zich op te eisen. De huidige aanvoerder van het klassement, Brynjólfur Willumsson van FC Groningen, is namelijk geblesseerd teruggekeerd van de nationale ploeg van IJsland en ontbreekt zondag dan ook in het uitduel bij FC Utrecht, zo maakt zijn club vrijdag bekend.

Willumsson is als een speer begonnen aan zijn tweede seizoen in Groningse dienst. De spits trof in de eerste vier wedstrijden al vijf keer doel, waarmee hij zijn totale productie van zijn debuutjaar (vier goals) nú al heeft overtroffen. Aan zijn scoringsdrift komt nu noodgedwongen echter een einde. "Binni en Elvis van der Laan zijn met een blessure teruggekeerd in Groningen", zegt trainer Dick Lukkien op de clubsite van De Trots van het Noorden.

Artikel gaat verder onder video

Het wegvallen van Willumsson biedt Ueda de kans om zich naast of zelfs bóven de IJslander te nestelen op de topscorerslijst. De Japanse spits speelde met Feyenoord pas drie wedstrijden, maar was daarin al viermaal trefzeker. Zaterdagavond om 21.00 uur wacht een thuisduel met sc Heerenveen, dat uit de eerste vier wedstrijden pas twee punten verzamelde en daarmee voorlaatste staat op de ranglijst.

Willumsson was in de tweede speelronde nog tweemaal trefzeker tegen de Friezen, die daardoor een 2-1 nederlaag incasseerden in de Euroborg. Bij de eerste goal van de IJslander ging Heerenveen-keeper Andries Noppert volledig de mist in. De Oranje-keeper van het WK van 2022 verkeek zich op een zwabberend schot van de topscorer. Een matig optreden tegen Go Ahead Eagles (2-2) kost Noppert voorlopig zijn basisplaats. Het doel van Heerenveen wordt in De Kuip verdedigd door de pas negentienjarige Bernt Klaverboer, die de voorkeur krijgt boven zomeraankoop Nordin Bakker.

