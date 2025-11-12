Humberto Tan reageert op 'hetze' van Johan Derksen: 'Hij is een zuigtablet'

Humberto Tan reageert dinsdag in de 538 Ochtendshow op de uitspraken die Johan Derksen een dag eerder in Vandaag Inside aan zijn adres deed. Derksen sprak onder meer - niet voor het eerst - uit dat hij 'allergisch' is voor Tan, maar die zegt op zijn beurt persoonlijk helemaal geen probleem met De Snor te hebben.

In de VI-uitzending van dinsdag kwam het door Tan gepresenteerde RTL-programma Gelukkig Hebben We De Foto's Nog ter sprake. De eerste aflevering, met Kees Tol en Pepijn Crone als gasten, trok slechts 364.000 kijkers, aldus Tina Nijkamp - die dat 'voor prime time heel erg laag' noemde. Derksen vindt Tan maar niets, zo zei hij dinsdag: "Ik ben allergisch voor Humberto Tan. Alles wat die man doet is overdreven. Overdreven vrolijk, overdreven meelevend, overdreven somber. Alles overdreven. Laat de werkelijke Humberto Tan opstaan. Ik vind het zo’n vreselijke man", aldus Derksen.

Tan wordt een dag later opgebeld door 538 en zegt zelf niet te weten waar de antipathie van Derksen aan zijn adres vandaan komt. "Dat moet je aan hem vragen, hij roept dit al twintig jaar. Dus zo nieuw is het niet, hij is al twintig jaar allergisch voor me", zegt de presentator. Voor zover hij weet is er nooit iets tussen hem en Derksen voorgevallen, zegt Tan. "Ik denk dat ik hem voor het laatst heb gezien bij Talpa, in 2006 of 2007 ofzo. Toen had Talpa het voetbal en deed hij de analyses."

Een gezamenlijke kop koffie 'om het uit te spreken' is wat Tan betreft niet nodig. "Ik met hem? Ik heb helemaal geen ruzie met hem of wat dan ook. Hij vindt mij niks, dat mag. Ik vind het helemaal niet erg als mensen mij niet aardig vinden." Sidekick Rick Romijn gelooft er niks van: "Als je elke keer zo te kakken wordt gezet door Derksen, dat is gewoon niet leuk! Het lijkt wel of het een hetze is." Tan houdt echter vol: "Jullie kennen mij. Ik probeer mensen om me heen te verzamelen waar ik blij van word. Ik probeer bruistabletten te verzamelen en geen zuigtabletten, en dit is gewoon een zuigtablet."