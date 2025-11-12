Johan Derksen houdt voet bij stuk en ziet in Gert Verhulst nog steeds geen potentiële tafelgast voor Vandaag Inside, hoewel presentator Wilfred Genee daar totaal anders over denkt. Onder één voorwaarde is Derksen echter tóch bereid om de Belg een keer uit te nodigen in de talkshow,

Genee liet maandag in de online rubriek In de Wandelgangen al weten dat hij voorstander is om Verhulst (57) een keer uit te nodigen. De presentator kent de Belgische mediaondernemer vanuit zijn programma bij BNR Nieuwsradio en is lovend over het feit dat je tegen Verhulst 'alles kunt zeggen', Derksen zou een VI-uitnodiging voor Verhulst echter niet zien zitten: "Johan is niet zo'n fan van hem", aldus Genee.

Artikel gaat verder onder video

In VI-uitzending van dinsdag wordt de mogelijke komst van Verhulst naar de talkshow aan de tafel besproken. "Ik zie het nut niet in van een Belg hier aan tafel", zegt Derksen. "Die weet niets van wat er in Nederland speelt. Ik vind het dubieus, om Belgen hier neer te zetten." Toch ziet Derksen één opening: "Het enige leuke verhaal dat Verhulst heeft is dat hij alle drie van K3 geneukt heeft. Daarna ben ik niet meer geïnteresseerd, maar als hij dat zou willen vertellen dan is hij wel een keer welkom."

René van der Gijp ziet dat niet gebeuren: "Ik denk niet dat hij dat hier gaat zitten vertellen, dat idee heb ik niet", zegt de oud-voetballer. Genee blijft echter groot voorstander van de komst van Verhulst: "Je kan er wel grappen met hem over maken, ik heb hem een paar keer bij BNR gehad. Ik denk dat hij leuker gaat zijn dan jij verwacht", zegt de presentator tegen Derksen.

VIDEO - Hierom ziet Johan Derksen niets in de komst van Gert Verhulst naar Vandaag Inside