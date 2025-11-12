Live voetbal

Genee en Derksen compleet oneens over potentiële Vandaag Inside-gast Gert Verhulst

Johan Derksen en Wilfred Genee
Foto: © Talpa / Realtimes
12 november 2025, 11:00

Johan Derksen houdt voet bij stuk en ziet in Gert Verhulst nog steeds geen potentiële tafelgast voor Vandaag Inside, hoewel presentator Wilfred Genee daar totaal anders over denkt. Onder één voorwaarde is Derksen echter tóch bereid om de Belg een keer uit te nodigen in de talkshow,

Genee liet maandag in de online rubriek In de Wandelgangen al weten dat hij voorstander is om Verhulst (57) een keer uit te nodigen. De presentator kent de Belgische mediaondernemer vanuit zijn programma bij BNR Nieuwsradio en is lovend over het feit dat je tegen Verhulst 'alles kunt zeggen', Derksen zou een VI-uitnodiging voor Verhulst echter niet zien zitten: "Johan is niet zo'n fan van hem", aldus Genee.

In VI-uitzending van dinsdag wordt de mogelijke komst van Verhulst naar de talkshow aan de tafel besproken. "Ik zie het nut niet in van een Belg hier aan tafel", zegt Derksen. "Die weet niets van wat er in Nederland speelt. Ik vind het dubieus, om Belgen hier neer te zetten." Toch ziet Derksen één opening: "Het enige leuke verhaal dat Verhulst heeft is dat hij alle drie van K3 geneukt heeft. Daarna ben ik niet meer geïnteresseerd, maar als hij dat zou willen vertellen dan is hij wel een keer welkom."

René van der Gijp ziet dat niet gebeuren: "Ik denk niet dat hij dat hier gaat zitten vertellen, dat idee heb ik niet", zegt de oud-voetballer. Genee blijft echter groot voorstander van de komst van Verhulst: "Je kan er wel grappen met hem over maken, ik heb hem een paar keer bij BNR gehad. Ik denk dat hij leuker gaat zijn dan jij verwacht", zegt de presentator tegen Derksen.

Arena
1.462 Reacties
93 Dagen lid
3.358 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Beschamend dat de oerdomme praat van deze "heren" hier te pas en te onpas geplaatst wordt. Zegt veel over het niveau dat hier gebezigd wordt.

21
199 Reacties
6 Dagen lid
282 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Arena Ben jij al wel eens met een meisje naar bed geweest?

Marc Overtwix
148 Reacties
4 Dagen lid
197 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Teamvergadering: 'okee mensen, er is momenteel geen nieuws. We moeten dus iets gaan plaatsen wat weinig met voetbal te maken heeft. Iemand een idee?' Stagiaire: 'Iets over Gert Verhulst en VI, zonder een voetbal link?' Het team: 'Say no more!'

Andries Vries
3 Reacties
387 Dagen lid
8 Likes
Andries Vries
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Johan heeft gelijk, hij moet al elke keer tegen Wilfred Genee aankijken wat geen pretje is. En dan ook nog eens tegen het koekkoek lied aan horen. Word tijd dat die arogante Wilfred Genee vervangen word.

