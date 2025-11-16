Live voetbal

Dick Advocaat mist cruciaal WK-duel Curaçao wegens privéomstandigheden

Dick Advocaat als trainer
Foto: © Imago
Photo of Maurice Mazenier Maurice Mazenier
16 november 2025, 08:51

Dick Advocaat is niet aanwezig bij het cruciale WK-kwalificatieduel van Curaçao tegen Jamaica aanstaande dinsdag. De bondscoach heeft vanwege familieomstandigheden het trainingskamp van Curaçao in Kingston moeten verlaten en is onderweg naar Nederland.

In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) kan Curaçao zich voor het eerst plaatsen voor het WK. De ploeg van Advocaat heeft in het uitduel tegen Jamaica, dat gespeeld wordt in Kingston, genoeg aan een gelijkspel om geschiedenis te schrijven. Advocaat is bij de laatste wedstrijd niet aanwezig vanwege persoonlijke omstandigheden, waardoor de honneurs waargenomen worden door assistent-trainer Dean Gorré en Cor Pot. Wel zal de staf in contact blijven met de keuzeheer.

Advocaat maakte zaterdagmiddag bekend aan zijn spelersgroep dat hij terug zou keren naar Nederland. "Het is een hele moeilijke beslissing om de jongens hier te moeten verlaten”, aldus de bondscoach. "Met pijn in het hart heb ik dit besluit moeten nemen, maar de familie is belangrijker dan voetbal. Vanuit Nederland zal ik intensief contact houden met de staf en ik heb alle vertrouwen in deze spelersgroep.”

Nadat Advocaat de selectie van Curaçao had geïnformeerd reageerde aanvoerder Leandro Bacuna aangeslagen, maar vastberaden. "Laat dit een extra stimulans zijn voor ons allemaal”, aldus de voormalig middenvelder van FC Groningen. "We moeten nu laten zien dat we één familie zijn. We spelen niet alleen voor onszelf of voor ons eiland, maar nu ook voor onze coach.”

Arena
1.556 Reacties
97 Dagen lid
3.610 Likes
Arena
avatar

Sja, overmacht. Familie gaat voor, dus gewoon een normale en logische beslissing. Ik ben benieuwd hoe ver Advocaat gaat komen met Curaçao. Je zou zeggen dat onder zijn leiding de wedstrijd tegen Jamaica goed te doen moet zijn.

peterdejong1983
779 Reacties
1.146 Dagen lid
4.498 Likes
peterdejong1983
avatar

@Arena dat de beslissing normaal is ben ik helemaal met je eens, sommige vergeten wel eens wat belangrijk is. Maar dat Jamaica goed te doen is? Nou nee. Het is altijd 1 van de sterkste caribische landen, die er steeds naast pissen, vanwege landen als Costa Rica, Panama en Honduras die op zelfde niveau zitten. Ze kunnen het halen, maar makkelijk? Nee

