Bajraktarevic haalt opvallende actie uit in interland: fans vrezen voor woeste Bosz

1 april 2026, 19:56   Bijgewerkt: 20:46
Peter Bosz over PSV-aanvaller Esmir Bajraktarevic
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Esmir Bajraktarevic bereikte afgelopen dinsdag het WK met Bosnië-Herzegovina, dat Italië na strafschoppen versloeg in de finale van de play-offs. De PSV-aanvaller werd de gevierde man, nadat hij de beslissende penalty benutte. Toch zal Peter Bosz van één moment in de wedstrijd niet blij zijn geworden.

Bajraktarevic kwam in de winter van 2025 over van New England Revolution, maar is er nog niet in geslaagd een vaste waarde te worden bij PSV. Bij zijn thuisland Bosnië-Herzegovina heeft de vleugelaanvaller wel een vaste basisplaats. Afgelopen interlandperiode was Bajraktarevic van onschatbare waarde voor zijn nationale ploeg.

Vorige week rekende Bosnië-Herzegovina na penalty’s af met Wales, om gister (dinsdag) hetzelfde kunstje te flikken tegen Italië. Bajraktarevic kwam in beide duels 120 minuten in actie. Tegen Italië benutte hij de allesbeslissende penalty, al zat Gianluigi Donnarumma er nog aan.

Van die koelbloedigheid zal PSV-trainer Bosz ongetwijfeld blij zijn geworden, al gold dat waarschijnlijk niet voor een eerder moment in de wedstrijd. In minuut 101 zette Bajraktarevic een actie in aan de rechtervleugel. Nadat hij zich had vrijgespeeld, koos hij ervoor om een voorzet te geven achter het standbeen. Dit hoogstandje mislukte compleet, waardoor de bal knullig achter het doel van Italië belandde.

Op X gaat dat fragment rond en vrezen PSV-fans voor het ergste: “Dit is wel precies zijn probleem toch? Doet alles goed tot die voorzet”, stelt iemand in de reacties. “Ben je toch niet goed als je dit doet? Terwijl je gelijk staat in misschien wel de belangrijkste wedstrijd van je carrière”, vindt een ander.

Ook wordt er gevreesd voor de reactie van Bosz. De oefenmeester gaf vorig jaar aan dat hij niet gediend is van zulke hoogstandjes van Bajraktarevic: “Dat moet echt uit zijn spel”, sprak de succesvolle PSV-trainer destijds.

Esmir Bajraktarevic

Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 21 jaar (10 mrt. 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
24
2
2024/2025
Jong PSV
9
1
2024/2025
PSV
4
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
29
42
71
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
29
18
50
5
Ajax
29
17
48

