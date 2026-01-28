Feyenoord is deze winter op zoek naar een versterking voor de flanken. Volgens het Schotse Daily Record hebben de Rotterdammers hun zinnen gezet op Oliver Antman van Rangers FC. De nummer twee van Schotland lijkt de Fin echter niet te willen verkopen. Ook zou Feyenoord een bedrag van dertien miljoen pond (zo’n vijftien miljoen euro) hebben geboden op spits Youssef Chermiti.
Feyenoord hoopt zich deze winter in aanvallend opzicht te versterken. Bij de Rotterdammers voldoet dit seizoen eigenlijk alleen Anis Hadj Moussa aan de verwachtingen op de vleugels. Miljoenenaankoop Gonçalo Borges stelt tot op heden teleur, terwijl Leo Sauer, Aymen Sliti en Gaoussou Diarra ook nog niet het gewenste niveau hebben voor een constante basisplaats.
Volgens Daily Record is Feyenoord in de zoektocht naar een extra vleugelspeler uitgekomen bij Antman. De Fin maakte afgelopen zomer voor 4,4 miljoen euro de overstap van Go Ahead Eagles naar Rangers. In Schotland kon hij aan het begin van het seizoen regelmatig op speeltijd rekenen, maar sinds eind december staat hij aan de kant met een blessure. Toch wil Rangers volgens de krant op dit moment geen spelers uit het eerste elftal verkopen. Mocht Antman toch naar De Kuip komen, wordt hij herenigd met Mats Deijl, die deze winter overkwam van Go Ahead Eagles.
Naast versterking op de vleugels zou Feyenoord ook bij Rangers zijn uitgekomen voor een nieuwe spits. Huurling Cyle Larin is op weg naar de uitgang, terwijl zomeraanwinst Casper Tengstedt nog niet aan de verwachtingen voldoet. De Rotterdammers zouden volgens Daily Record een bod van zo’n vijftien miljoen euro hebben neergelegd bij Rangers voor de komst van Chermiti. Mocht de Portugees voor dat bedrag naar de Eredivisie komen, verbreekt Feyenoord het clubrecord.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kloese denkt Psv heeft Til. Wij willen ook een til en daarom is de club een duiventil geworden. Paniek, paniek is een slechte raadgever Hoe kan je spelers na een maand of 4 al weer wegsturen. Zeer zeer slecht beleid. Je hoort altijd als het niet loopt moet de trainer weg, je kan onmogelijk veel spelers wegsturen. Kloese en Feyenoord dus kunnen het wel De club wordt vernietigd
Antman had je in de zomer moeten kopen of niet. Er zijn voldoende spelers die je als alternatief kan halen. Die spits ken ik onvoldoende. Het is een behoorlijk bedrag, maar spitsen zijn prijzig. Ueda was ook een topaankoop en laat het nu zien. Dat Larin weg is lijkt mij logisch, hij wil spelen maar heeft hier flinke concurrentie, dan kan je een huurspeler beter laten gaan
ik ben fan van Yousoufa moukoko al sinds zn Borussia dortmund tijd alleen de laatste 2 jaren doet hij het niet zo goed . Mischien met een nieuwe impuls kan deze jongen weer opleven heb je een supertechnische spits... voor een prikkie
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Kloese denkt Psv heeft Til. Wij willen ook een til en daarom is de club een duiventil geworden. Paniek, paniek is een slechte raadgever Hoe kan je spelers na een maand of 4 al weer wegsturen. Zeer zeer slecht beleid. Je hoort altijd als het niet loopt moet de trainer weg, je kan onmogelijk veel spelers wegsturen. Kloese en Feyenoord dus kunnen het wel De club wordt vernietigd
Antman had je in de zomer moeten kopen of niet. Er zijn voldoende spelers die je als alternatief kan halen. Die spits ken ik onvoldoende. Het is een behoorlijk bedrag, maar spitsen zijn prijzig. Ueda was ook een topaankoop en laat het nu zien. Dat Larin weg is lijkt mij logisch, hij wil spelen maar heeft hier flinke concurrentie, dan kan je een huurspeler beter laten gaan
ik ben fan van Yousoufa moukoko al sinds zn Borussia dortmund tijd alleen de laatste 2 jaren doet hij het niet zo goed . Mischien met een nieuwe impuls kan deze jongen weer opleven heb je een supertechnische spits... voor een prikkie