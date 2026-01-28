Live voetbal 1

‘Feyenoord komt in zoektocht naar versterking uit bij Antman en biedt miljoenen op Chermiti’

Dennis te Kloese
28 januari 2026, 15:37

Feyenoord is deze winter op zoek naar een versterking voor de flanken. Volgens het Schotse Daily Record hebben de Rotterdammers hun zinnen gezet op Oliver Antman van Rangers FC. De nummer twee van Schotland lijkt de Fin echter niet te willen verkopen. Ook zou Feyenoord een bedrag van dertien miljoen pond (zo’n vijftien miljoen euro) hebben geboden op spits Youssef Chermiti.

Feyenoord hoopt zich deze winter in aanvallend opzicht te versterken. Bij de Rotterdammers voldoet dit seizoen eigenlijk alleen Anis Hadj Moussa aan de verwachtingen op de vleugels. Miljoenenaankoop Gonçalo Borges stelt tot op heden teleur, terwijl Leo Sauer, Aymen Sliti en Gaoussou Diarra ook nog niet het gewenste niveau hebben voor een constante basisplaats.

Volgens Daily Record is Feyenoord in de zoektocht naar een extra vleugelspeler uitgekomen bij Antman. De Fin maakte afgelopen zomer voor 4,4 miljoen euro de overstap van Go Ahead Eagles naar Rangers. In Schotland kon hij aan het begin van het seizoen regelmatig op speeltijd rekenen, maar sinds eind december staat hij aan de kant met een blessure. Toch wil Rangers volgens de krant op dit moment geen spelers uit het eerste elftal verkopen. Mocht Antman toch naar De Kuip komen, wordt hij herenigd met Mats Deijl, die deze winter overkwam van Go Ahead Eagles.

Miljoenenbod op Chermiti

Naast versterking op de vleugels zou Feyenoord ook bij Rangers zijn uitgekomen voor een nieuwe spits. Huurling Cyle Larin is op weg naar de uitgang, terwijl zomeraanwinst Casper Tengstedt nog niet aan de verwachtingen voldoet. De Rotterdammers zouden volgens Daily Record een bod van zo’n vijftien miljoen euro hebben neergelegd bij Rangers voor de komst van Chermiti. Mocht de Portugees voor dat bedrag naar de Eredivisie komen, verbreekt Feyenoord het clubrecord.

Maarten Paes

'Feyenoord had ook interesse in Paes, belangrijke rol Jordi Cruijff'

Feyenoord-trainer Robin van Persie

Feyenoord met 'B-elftal' tegen Betis? 'Van Persie spaart twijfelgevallen voor PSV'

Header transferoverzicht Eredivisie winter 25/26

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Twente verhuurt Ünüvar aan Heracles

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
582 Reacties
619 Dagen lid
819 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kloese denkt Psv heeft Til. Wij willen ook een til en daarom is de club een duiventil geworden. Paniek, paniek is een slechte raadgever Hoe kan je spelers na een maand of 4 al weer wegsturen. Zeer zeer slecht beleid. Je hoort altijd als het niet loopt moet de trainer weg, je kan onmogelijk veel spelers wegsturen. Kloese en Feyenoord dus kunnen het wel De club wordt vernietigd

Goku 2.0
76 Reacties
82 Dagen lid
109 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij andere club gebeurt het ook. Kijk naar Ajax, een huurling terug naar eigen club en speler verkocht, binnen een half jaar. Waarom aanhouden als het niet loop. En ook alles wat je koop is niet altijd een schot in de roos.

Positievo
231 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Antman had je in de zomer moeten kopen of niet. Er zijn voldoende spelers die je als alternatief kan halen. Die spits ken ik onvoldoende. Het is een behoorlijk bedrag, maar spitsen zijn prijzig. Ueda was ook een topaankoop en laat het nu zien. Dat Larin weg is lijkt mij logisch, hij wil spelen maar heeft hier flinke concurrentie, dan kan je een huurspeler beter laten gaan

the furyan
147 Reacties
62 Dagen lid
194 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik ben fan van Yousoufa moukoko al sinds zn Borussia dortmund tijd alleen de laatste 2 jaren doet hij het niet zo goed . Mischien met een nieuwe impuls kan deze jongen weer opleven heb je een supertechnische spits... voor een prikkie

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
582 Reacties
619 Dagen lid
819 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Kloese denkt Psv heeft Til. Wij willen ook een til en daarom is de club een duiventil geworden. Paniek, paniek is een slechte raadgever Hoe kan je spelers na een maand of 4 al weer wegsturen. Zeer zeer slecht beleid. Je hoort altijd als het niet loopt moet de trainer weg, je kan onmogelijk veel spelers wegsturen. Kloese en Feyenoord dus kunnen het wel De club wordt vernietigd

Goku 2.0
76 Reacties
82 Dagen lid
109 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Bij andere club gebeurt het ook. Kijk naar Ajax, een huurling terug naar eigen club en speler verkocht, binnen een half jaar. Waarom aanhouden als het niet loop. En ook alles wat je koop is niet altijd een schot in de roos.

Positievo
231 Reacties
36 Dagen lid
262 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Antman had je in de zomer moeten kopen of niet. Er zijn voldoende spelers die je als alternatief kan halen. Die spits ken ik onvoldoende. Het is een behoorlijk bedrag, maar spitsen zijn prijzig. Ueda was ook een topaankoop en laat het nu zien. Dat Larin weg is lijkt mij logisch, hij wil spelen maar heeft hier flinke concurrentie, dan kan je een huurspeler beter laten gaan

the furyan
147 Reacties
62 Dagen lid
194 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ik ben fan van Yousoufa moukoko al sinds zn Borussia dortmund tijd alleen de laatste 2 jaren doet hij het niet zo goed . Mischien met een nieuwe impuls kan deze jongen weer opleven heb je een supertechnische spits... voor een prikkie

Oliver Antman

Oliver Antman
Glasgow Rangers
Team: Rangers
Leeftijd: 24 jaar (15 aug. 2001)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Rangers
10
0
2024/2025
Go Ahead
32
6
2024/2025
Nordsjælland
3
1
2023/2024
Nordsjælland
22
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

