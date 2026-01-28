Feyenoord is deze winter op zoek naar een versterking voor de flanken. Volgens het Schotse Daily Record hebben de Rotterdammers hun zinnen gezet op van Rangers FC. De nummer twee van Schotland lijkt de Fin echter niet te willen verkopen. Ook zou Feyenoord een bedrag van dertien miljoen pond (zo’n vijftien miljoen euro) hebben geboden op spits .

Feyenoord hoopt zich deze winter in aanvallend opzicht te versterken. Bij de Rotterdammers voldoet dit seizoen eigenlijk alleen Anis Hadj Moussa aan de verwachtingen op de vleugels. Miljoenenaankoop Gonçalo Borges stelt tot op heden teleur, terwijl Leo Sauer, Aymen Sliti en Gaoussou Diarra ook nog niet het gewenste niveau hebben voor een constante basisplaats.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Daily Record is Feyenoord in de zoektocht naar een extra vleugelspeler uitgekomen bij Antman. De Fin maakte afgelopen zomer voor 4,4 miljoen euro de overstap van Go Ahead Eagles naar Rangers. In Schotland kon hij aan het begin van het seizoen regelmatig op speeltijd rekenen, maar sinds eind december staat hij aan de kant met een blessure. Toch wil Rangers volgens de krant op dit moment geen spelers uit het eerste elftal verkopen. Mocht Antman toch naar De Kuip komen, wordt hij herenigd met Mats Deijl, die deze winter overkwam van Go Ahead Eagles.

Miljoenenbod op Chermiti

Naast versterking op de vleugels zou Feyenoord ook bij Rangers zijn uitgekomen voor een nieuwe spits. Huurling Cyle Larin is op weg naar de uitgang, terwijl zomeraanwinst Casper Tengstedt nog niet aan de verwachtingen voldoet. De Rotterdammers zouden volgens Daily Record een bod van zo’n vijftien miljoen euro hebben neergelegd bij Rangers voor de komst van Chermiti. Mocht de Portugees voor dat bedrag naar de Eredivisie komen, verbreekt Feyenoord het clubrecord.