Depay speelt 45 minuten en spreekt grote wens uit

heeft in de nacht van woensdag op donderdag 45 minuten meegespeeld bij Corinthians. Daardoor gaat de spits met 75 minuten in de benen richting het Nederlands elftal. Na afloop van de wedstrijd gaat Depay in op zijn aflopende contract.

Depay werd woensdag door Ronald Koeman opgeroepen voor het Nederlands elftal. Hoewel de bondscoach eerder dit jaar duidelijk maakte alleen fitte spelers op te willen roepen, verklaarde hij dat er te veel spelers niet fit waren om hen allemaal thuis te laten. De spits had op het moment van de oproep pas dertig minuten gespeeld sinds zijn blessure. In de nacht van woensdag op donderdag kwam daar een helft bij in de Copa Libertadores-wedstrijd tegen Platense (0-2 verlies), waardoor Depay met 75 gespeelde minuten richting Oranje reist.

Na afloop van de wedstrijd gaat Depay in op zijn contract, dat eind juli afloopt. “Eerlijk gezegd zie ik mezelf hier wel blijven”, laat de aanvaller weten tegenover Braziliaanse media. “Deze twee jaar zijn snel voorbijgegaan. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik hier voor jullie stond. Ik herinner me de situatie waarin we als team verkeerden. En twee jaar later is het een heel ander gevoel”, blikt hij terug. “Maar we zijn nog ver verwijderd van wat ik hier wil bereiken en van wat de club nodig heeft. Deze strijd is nog lang niet voorbij.”

“Ik ben hier met een doel gekomen. Maar na twee jaar is er zoveel gebeurd dat mijn doel ook is veranderd”, gaat Depay verder. “Maar mijn hart ligt nog steeds hier, bij Corinthians. Dus we zullen zien.” De aanvaller gaat zich nu eerst richten op het WK en kijkt dan verder. “Uiteindelijk is het een combinatie van mijzelf en de club, die ook haar ambitie moet tonen. Wat is de ambitie voor ons, voor de club, voor de supporters?”, vraagt Depay zich af. “Corinthians is een enorme club en verdient, ik zeg het nogmaals, meer titels. Het verdient meer organisatie en verdient veel goede dingen. De supporters zijn een van de mensen die dit het meest verdienen.”