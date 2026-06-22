Waarom de vele missers van Nacho Ferri geen bezwaar zijn voor Feyenoord

Feyenoord heeft een belangrijke stap gezet richting de komst van . De Rotterdammers hebben volgens FR12 een principeakkoord bereikt met KVC Westerlo over de transfer van de 21-jarige aanvaller. Daarmee lijkt de Spaanse spits, die persoonlijk al akkoord was met Feyenoord, hard op weg naar De Kuip. Alleen de laatste details moeten nog worden uitgewerkt voordat de deal definitief kan worden afgerond.

Na de komst van Charles Vanhoutte, de eerste zomerse versterking van Feyenoord die overkwam van OGC Nice en een contract tot medio 2030 tekende, lijken de Rotterdammers opnieuw zaken te doen met Westerlo. Ditmaal richt de club zich op de voorhoede, waar Ferri moet zorgen voor extra opties en een ander profiel dan momenteel aanwezig is binnen de selectie van de nieuwe trainer Giovanni van Bronckhorst.

Feyenoord ziet ideale profiel in Ferri

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Dat Feyenoord al langere tijd gecharmeerd is van Ferri, heeft alles te maken met zijn specifieke kwaliteiten. De 1,92 meter lange centrumspits maakte afgelopen seizoen indruk in de Belgische Pro League. Met name in de lucht laat hij zich moeilijk aftroeven.

Van alle spelers die minimaal honderd luchtduels wonnen in de reguliere competitie, noteerde Ferri het hoogste winstpercentage met 64 procent. Westerlo gebruikte hem bovendien regelmatig als aanspeelpunt bij lange ballen, een rol waarin hij zich uitstekend staande hield tegen fysiek sterke verdedigers.

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Ook zonder bal onderscheidt de Spanjaard zich. Met zijn agressieve manier van drukzetten en grote actieradius past hij uitstekend binnen een speelstijl waarin intensiteit en hoog druk zetten centraal staan.

Doorbraak in België en ruimte voor verdere groei

Ferri werd geboren in het Spaanse Montaverner en doorliep jeugdopleidingen bij onder meer FC Ontinyent en UD Alzira, voordat hij in 2021 de overstap maakte naar Eintracht Frankfurt. Daar ontwikkelde hij zich verder tot een spits die niet alleen in het strafschopgebied gevaarlijk is, maar ook veel werk verricht in de omschakeling.

Via een verhuurperiode bij KV Kortrijk belandde hij uiteindelijk bij Westerlo, waar hij afgelopen seizoen definitief doorbrak. In 37 officiële wedstrijden was hij goed voor elf doelpunten en vier assists.

Binnen Feyenoord kijkt men echter verder dan alleen die productie. De aanvaller kwam uit op liefst 14,1 expected goals, het hoogste aantal van alle spelers in de Belgische Pro League. Toch bleef zijn doelpuntentotaal steken op zeven competitietreffers. "Feyenoord ziet daarin juist een kans", schrijft FR12. "De club is ervan overtuigd dat Ferri zich in Rotterdam verder kan ontwikkelen tot een completere spits, terwijl zijn fysieke kwaliteiten, pressing en luchtmacht hem direct inzetbaar maken voor de selectie van Giovanni van Bronckhorst."