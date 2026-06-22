lijkt zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al te hebben gespeeld. De Japanner maakt momenteel aandacht op het WK en volgens Fabrizio Romano hebben verschillende clubs uit Europese topcompetities al geïnformeerd naar de spits.

Ueda loste afgelopen seizoen eindelijk zijn belofte in bij Feyenoord en kroonde zich met 25 treffers in 31 wedstrijden tot topscorer van de Eredivisie. Op het WK heeft de aanvaller zijn goede vorm doorgezet. Na een relatief onzichtbare wedstrijd tegen Nederland (2-2) was Ueda tegen Tunesië (4-0 winst) wel op schot. In de tweede groepswedstrijd van Japan was hij tweemaal trefzeker, terwijl hij ook een fraaie assist leverde.

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De spits van Feyenoord kon voor de start van het WK al rekenen op interesse. Daags voor de start van het toernooi meldde The Yorkshire Post dat Everton, Leeds United en Brighton & Hove Albion Ueda op de korrel hebben. Daarvan zou eerstgenoemde club op dat moment de beste papieren hebben gehad.

Volgens Romano zorgt de goede wedstrijd van Ueda op het WK er echter voor dat de interesse in de spits alleen nog maar verder toeneemt. De transferexpert weet dat verschillende clubs uit de Premier League en Bundesliga inmiddels hebben geïnformeerd naar de aanvaller. Om welke clubs het gaat, laat hij in het midden. Volgens het algoritme van FootballTransfers vertegenwoordigt Ueda momenteel een transferwaarde van 17,3 miljoen euro.