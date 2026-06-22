Hans Kraay junior beticht Dévy Rigaux van glasharde leugen

Hans Kraay junior gelooft helemaal niets van de uitleg van Dévy Rigaux over de komst van naar Feyenoord, stelt hij in zijn column in Voetbal International. Volgens de technisch directeur stond de Belgische controleur al bovenaan de lijst van de scouting van Feyenoord.

Feyenoord ging vorige week in zee met Giovanni van Bronckhorst als opvolger van Robin van Persie. Een ‘keuze voor rust’, zo denkt Kraay. “Ik denk dat de directeuren Dévy Rigaux en Robert Eenhoorn daar absoluut op zoek naar zijn geweest. Die twee weten ook wel dat Van Persie heel goed begon. Maar na dat gedoe met die aanvoerdersband en de laatste vijf slechte maanden, waarin Feyenoord er zelfs thuis tegen Telstar geen druk op kon krijgen, was het boegeroep richting Van Persie niet van de lucht.” Met Van Persie voor de groep was het niet goed gegaan, denkt de analist. “Ondanks het bereiken van de Champions League, weten Eenhoorn en Rigaux dat na twee slechte thuisbeurten in het nieuwe seizoen De Kuip in brand zou staan.”

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De keuze voor Van Bronckhorst vindt Kraay prima, maar hij wijst erop dat de oud-verdediger zeker geen ‘waaghalstrainer’ is. “Ik kan aardig tellen en heb destijds regelmatig gezien hoe de centrumverdedigers Botteghin en Van der Heijden elkaar de bal een keer of 112 toeschoven”, blikt hij terug op de eerste periode van Van Bronckhorst in De Kuip. “Maar terugkomend op die rust: Van Bronckhorst heeft wel zijn eigen krediet opgebouwd, hij heeft met Sipke Hulshoff een prima veldtrainer naast zich en ik ben ontzettend blij dat onze Belgische vriend Rigaux niet met een landgenoot is komen aanwaaien. Want het leek er even op dat hij Wouter Vrancken uit de Belgische hoge hoed zou toveren. Dat is gelukkig niet gebeurd.”

Toch presenteerde Feyenoord afgelopen week wel een Belg in de persoon van Vanhoutte. De controlerende middenvelder kwam over van OGC Nice en stond al bovenaan de scoutingslijst van Feyenoord, zo liet Rigaux vlak voor het afronden van de transfer weten op een persconferentie. Daar gelooft Kraay helemaal niets van. “Je kan mij veel vertellen, maar deze onzin moet hij ons niet vertellen. We zijn niet gek”, besluit hij.