Thom van Bergen spreekt transferwens uit: 'Maar ik ga geen oorlog maken'

heeft bevestigd dat hij openstaat voor een transfer naar AZ, maar de spits is niet van plan om een vertrek bij FC Groningen te forceren, zo verteld hij in gesprek met Voetbal International. De club uit Alkmaar heeft inmiddels meerdere officiële biedingen uitgebracht, maar vooralsnog weigert de leiding van Groningen mee te werken aan een overstap.

Rondom de eerste training van het nieuwe seizoen werd duidelijk dat de interesse vanuit het AFAS Stadion zeer concreet is. Van Bergen groeide het afgelopen jaar uit tot een onmisbare kracht in de Euroborg en werd door de aanhang zelfs verkozen tot Speler van het Jaar. Omdat de aanvaller aan het eind van vorig kalenderjaar een nieuw contract tekende, staat FC Groningen sterk in de onderhandelingen. De vraagprijs zou rond de vijf miljoen euro liggen, een bedrag waar AZ voorlopig nog ver vandaan zit. De jeugdinternational blijft er zelf nuchter onder. "Ik heb wel gezegd dat het me een mooie sportieve stap lijkt en dat ik die stap graag zou willen maken", vertelt hij. "Nu moeten we kijken of de clubs elkaar kunnen vinden in een transfersom", voegt hij daaraan toe.

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Waar voetballers in vergelijkbare situaties nog weleens de hakken in het zand zetten, kiest de jeugdexponent nadrukkelijk voor een vreedzame route. "Ben ook helemaal niet op zoek gegaan naar een exit bij FC Groningen", zegt hij. "Dit kwam voorbij en wilde ik graag aanhoren. Dat beviel goed en nu is het ook voor mij verder afwachten", aldus de spits. De speler was het afgelopen seizoen goed voor negen treffers en vier assists. Mocht een akkoord uitblijven, dan schikt hij zich zonder morren in zijn lot. "Ik heb vanaf het begin gezegd: als de clubs er niet uitkomen, dan blijf ik met plezier hier voetballen. Ik zit hier ook goed", klinkt het. Hij benadrukt dat hij de relatie met zijn huidige werkgever niet op het spel wil zetten. "Ik ben geen type dat oorlog gaat maken of gaat staken. Absoluut niet. Als ik vertrek, wil ik dat op een nette manier doen", stelt de doelpuntenmaker.

In Alkmaar wordt de Groninger niet alleen als diepste spits gezien, maar ook als een aanvallende middenvelder. Die visie past goed bij zijn eigen ambities. "Ik ben niet de traditionele targetman. Veel clubs zoeken dat juist wel, dus voor mij kan het interessant zijn om die rol rondom de spits in te vullen en daar beter in te worden", legt Van Bergen uit. Bovendien kent hij AZ-trainer Lee-Roy Echteld nog van hun gezamenlijke periode bij Jong Oranje, wat meespeelt in zijn wens om de overstap te maken.

Bij de noorderlingen hoopt trainer Dick Lukkien dat zijn pupil nog minimaal een jaar blijft. De trainer is van mening dat zijn aanvaller nog niet is uitgeleerd. "Hij staat nog in het voorportaal van echt goals maken", stelt Lukkien. "Als hij zijn kansen nog beter gaat benutten, komt hij echt op een hoger niveau", meent hij. Toch is er binnen de clubleiding ook het nuchtere besef dat een transfer bij de juiste voorwaarden niet uitgesloten is.

Voorlopig is het aan de directies van beide Eredivisie-clubs om de impasse te doorbreken. AZ zal met een verhoogd bod moeten komen om algemeen directeur Frank van Mosselveld te overtuigen. Van Bergen zelf kijkt het rustig aan. "Ik heb een mooie club hier en een mooie optie daar", vat hij de situatie samen. "Het is nu gewoon kijken wat eruit komt", besluit hij.