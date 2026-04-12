NEC-fans verstoren nachtrust Feyenoord-selectie met vuurwerk

12 april 2026, 12:45
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

De fans van NEC hebben in de nacht van zaterdag op zondag alles uit de kast gehaald om hun ploeg een voordeel te bezorgen in de kraker tegen Feyenoord. Instagram-account Voetbalalert deelt beelden die rond 02.00 uur zijn opgenomen bij het spelershotel van de Rotterdammers, waarbij er een grote hoeveelheid vuurwerk wordt afgestoken.

Feyenoord gaat zondagmiddag als nummer twee op bezoek bij NEC, dat een punt minder heeft en derde staat. De Rotterdammers verkeren in een matige vorm en moeten daarnaast een enorm aantal spelers missen met een blessure. Daardoor gaat de ploeg van Dick Schreuder, die eerder dit seizoen met 2-4 won in De Kuip, als favoriet het duel om plek twee in.

Een dag voor de wedstrijd is de selectie van Feyenoord al afgereisd naar Nijmegen, waar de spelers overnachtten bij Van der Valk. Die informatie had ook de fanatieke aanhang van NEC bereikt en zij haalden in de nacht voor de wedstrijd alles uit de kast om de Rotterdammers niet uitgeslapen naar het Goffertstadion te laten komen. Op beelden die rondgaan op social media is te zien hoe er rond 02.00 uur een flinke hoeveelheid vuurwerk wordt afgestoken naast het hotel waar Feyenoord verblijft.

Of de actie van de NEC-fans heeft gewerkt en de spelers van Feyenoord daadwerkelijk slecht hebben geslapen, zal zondagmiddag moeten blijken. De nummers twee en drie van de Eredivisie trappen om 14.30 uur af voor de kraker in het Goffertstadion.

NEC - Feyenoord

N.E.C.
14:30
Feyenoord
Vandaag om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
30
44
74
2
Feyenoord
29
21
54
3
NEC
29
24
53
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

