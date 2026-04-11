Nieuw rvc-lid Ajax breekt direct belangrijke afspraak en ligt zwaar onder vuur

11 april 2026, 10:10
Ajax-rvc-leden Lesley Bamberger en Duncan Stutterheim
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Duncan Stutterheim heeft deze week direct een belangrijke afspraak verbroken als nieuw lid van de raad van commissarissen (rvc) van Ajax. De ondernemer was te gast bij de podcast Zolang het leuk is van Wilfred Genee en gaf daar toe dat nieuwe leden niet met de media praten. Hij deed dat toch en daar heeft Mike Verweij stevige kritiek op in Kick-off.

Op maandag 9 maart jongstleden werd de nieuwe rvc van Ajax officieel benoemd. De nieuwe voorzitter is Lesley Bamberger. Anita Coronel, Marry de Gaay Fortman, Edo Ophof, Dirk Anbeek en Stutterheim completeren het toezichthoudende orgaan van de Amsterdammers. Daags na Feyenoord – Ajax (1-1) schoof Stutterheim aan bij de BNR-podcast van Genee.

Daar lapte hij direct een nieuwe regel aan zijn laars. “Een hele belangrijke is dat wij als commissarissen niet met de media praten. Ik praat hier niet als commissaris over wat ik vind, wat er gebeurt of wat er speelt. Dat is echt niet aan ons. Het gaat over Ajax en de directie, wie zijn wij nou? Wij hebben een toezichthoudende rol”, zei hij in eerste instantie.

Mike Verweij ziet Stutterheim direct regel negeren

De ‘flapuit’, zoals hij zichzelf noemde, ging vervolgens tóch in op de horrorperiode onder Sven Mislintat in 2023. Verweij uit hier kritiek op: “Weer een commissaris die onmiddellijk in de spotlights wil staan, verrassend”, begint de Ajax-watcher. “Veel mensen bij Ajax hebben daar een handje van. Ik zag eerder ook Michael van Praag bij Goedemorgen Eredivisie, maar wat heeft hij nog over Ajax te vertellen? Hij is daar weggegaan.”

Verweij vindt het opvallend dat Stutterheim ondanks de gemaakte afspraak toch in de media treedt. “Hij heeft het weliswaar niet over de inhoud, maar dan zegt hij in die podcast toch dat het toezicht op Mislintat heeft gefaald. Dus de commissarissen hadden beter toezicht moeten houden op de uitgaven van Mislintat. Daarmee zegt hij in feite: bestuursraad, hoe hebben jullie decharge kunnen verlenen tijdens de aandeelhoudersvergadering”, aldus de journalist.

