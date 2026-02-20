Live voetbal 7

Kraay jr.: 'Grim slaapt niet slechter door blessure Jaros'

Fred Grim en Vítězslav Jaroš
Foto: © Imago/realtimes
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
20 februari 2026, 20:46

Hans Kraay junior denkt niet dat Fred Grim wakker zal liggen van het wegvallen van Vítězslav Jaroš. Vrijdagavond werd bekend dat de eerste doelman van Ajax de rest van het seizoen moet missen door een kruisbandblessure. Volgens Kraay junior hebben de Amsterdammers met Maarten Paes echter een prima vervanger in huis. Dat zegt hij bij ESPN Schakelen.

Jaroš komt dit seizoen niet meer in actie vanwege een kruisbandblessure die hij op de training opliep. Paes, die afgelopen winterstop overkwam van FC Dallas, neemt zijn plek onder de lat over.

Terwijl in de uitzending wordt voorbeschouwd op de speelronde in de Keuken Kampioen Divisie, brengt Toine van Peperstraten het nieuws: “Nee!”, reageert Kraay junior in eerste instantie. “Maarten Paes gaat morgen (zaterdag) zijn debuut maken. Die speelde zijn laatste wedstrijd in oktober voor Indonesië”, legt Van Peperstraten uit.

Kraay junior wijst er vervolgens op dat Paes bij FC Dallas de afgelopen jaren ook voldoende wedstrijden heeft gekeept. Hij vindt het dan ook logisch dat Paes de voorkeur krijgt boven Jong Ajax-doelman Youri Heerkens, die sinds zijn komst in de zomer nog geen onuitwisbare indruk heeft achtergelaten.

“Paes is geen koekenbakker en heeft veel gekeept de afgelopen jaren”, stelt Kraay junior. Van Peperstraten vraagt daarop: “Hoe groot gaat het gemis van Jaros worden?” Kraay junior reageert duidelijk: “Ik vind hem een behoorlijke keeper, niks meer en niks minder. Ik heb niet zoiets van: goh, wat zal Fred Grim nu slecht slapen. Helemaal niet.”

