Hoewel Heiko Westermann in het seizoen 2016/17 totaal niet wist te slagen bij Ajax, is de Duitser toenmalig trainer Peter Bosz nog altijd dankbaar. In een uitgebreide post op LinkedIn vertelt de huidige assistent-trainer van Hansi Flick bij FC Barcelona wat hij van Bosz heeft opgestoken.

Ajax nam de inmiddels 42-jarige Westermann in de zomer van 2016 transfervrij over van Real Betis. De 27-voudig Duits international werd onder Bosz echter veroordeeld tot een bijrol: Westermann kwam niet verder dan acht officiële optredens in Ajax 1 en moest zelfs een aantal keer opdraven in Jong Ajax om fit te blijven.

'Ik belde wekelijks met mijn zaakwaarnemer dat ik weg wilde'

Westermann schrijft op LinkedIn dat hij bij Ajax terechtkwam in een groep met 'ongelooflijke talenten', waarvan hij Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Davinson Sánchez bij naam noemt. "Bosz vertelde mij duidelijk: 'Heiko, het is jouw rol om hen te ondersteunen. En dat begint vanaf de bank'. Ik geloofde hem eerst niet. Ik had dat eerder gehoord, maar eindigde toch altijd in de basis. Maar deze keer was het écht. Drie maanden lang heb ik geworsteld. Ik was gefrustreerd en belde elke week met mijn zaakwaarnemer omdat ik weg wilde. Ik wilde spelen, niet toekijken. Maar toen veranderde er iets."

Bosz ging namelijk het gesprek met Westermann aan, zo verhaalt de Duiter. "Hij legde het 'waarom' uit. Hij liet me zien dat ik, door met deze toptalenten te trainen, hun niveau verhoogde, en zij dat van mij. Het ging niet meer gewoon om mij. Ik besefte dat een leider zijn niet altijd gaat over het aantal minuten dat je speelt. Het gaat om hoe je anderen helpt te groeien", aldus Westermann.

Hoewel zijn speeltijd beperkt bleef, maakte Westermann het seizoen daarna tevreden af, om in de zomer over te stappen naar Austria Wien. Daar hing hij een jaar later zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen, om te beginnen aan zijn trainersloopbaan. Na een dienstverband in de jeugd van Fortuna Düsseldorf en bij de Duitse voetbalbond trad hij in de zomer van 2024 als assistent van Flick in dienst bij Barcelona. Bosz is hij nog altijd dankbaar voor de les die hij leerde in Amsterdam: "Dat seizoen bij Ajax was een van mijn belangrijkste lessen in leiderschap en coaching. Ik weet nu precies hoe de spelers op de bank zich voelen. Het heeft mij de waarde van eerlijke communicatie en empathie bijgebracht", besluit Westermann zijn bericht.