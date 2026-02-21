Live voetbal 7

Ajax-flop Heiko Westermann komt plots met lofzang op Peter Bosz

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
21 februari 2026, 17:54

Hoewel Heiko Westermann in het seizoen 2016/17 totaal niet wist te slagen bij Ajax, is de Duitser toenmalig trainer Peter Bosz nog altijd dankbaar. In een uitgebreide post op LinkedIn vertelt de huidige assistent-trainer van Hansi Flick bij FC Barcelona wat hij van Bosz heeft opgestoken.

Ajax nam de inmiddels 42-jarige Westermann in de zomer van 2016 transfervrij over van Real Betis. De 27-voudig Duits international werd onder Bosz echter veroordeeld tot een bijrol: Westermann kwam niet verder dan acht officiële optredens in Ajax 1 en moest zelfs een aantal keer opdraven in Jong Ajax om fit te blijven.

'Ik belde wekelijks met mijn zaakwaarnemer dat ik weg wilde'

Artikel gaat verder onder video

Westermann schrijft op LinkedIn dat hij bij Ajax terechtkwam in een groep met 'ongelooflijke talenten', waarvan hij Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Davinson Sánchez bij naam noemt. "Bosz vertelde mij duidelijk: 'Heiko, het is jouw rol om hen te ondersteunen. En dat begint vanaf de bank'. Ik geloofde hem eerst niet. Ik had dat eerder gehoord, maar eindigde toch altijd in de basis. Maar deze keer was het écht. Drie maanden lang heb ik geworsteld. Ik was gefrustreerd en belde elke week met mijn zaakwaarnemer omdat ik weg wilde. Ik wilde spelen, niet toekijken. Maar toen veranderde er iets."

Bosz ging namelijk het gesprek met Westermann aan, zo verhaalt de Duiter. "Hij legde het 'waarom' uit. Hij liet me zien dat ik, door met deze toptalenten te trainen, hun niveau verhoogde, en zij dat van mij. Het ging niet meer gewoon om mij. Ik besefte dat een leider zijn niet altijd gaat over het aantal minuten dat je speelt. Het gaat om hoe je anderen helpt te groeien", aldus Westermann.

Hoewel zijn speeltijd beperkt bleef, maakte Westermann het seizoen daarna tevreden af, om in de zomer over te stappen naar Austria Wien. Daar hing hij een jaar later zijn voetbalschoenen definitief aan de wilgen, om te beginnen aan zijn trainersloopbaan. Na een dienstverband in de jeugd van Fortuna Düsseldorf en bij de Duitse voetbalbond trad hij in de zomer van 2024 als assistent van Flick in dienst bij Barcelona. Bosz is hij nog altijd dankbaar voor de les die hij leerde in Amsterdam: "Dat seizoen bij Ajax was een van mijn belangrijkste lessen in leiderschap en coaching. Ik weet nu precies hoe de spelers op de bank zich voelen. Het heeft mij de waarde van eerlijke communicatie en empathie bijgebracht", besluit Westermann zijn bericht.

➡️ Meer Ajax nieuws

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Oscar Garcia bij Jong Ajax

García boekt eerste – zéér knappe – overwinning bij Jong Ajax

  • Gisteren, 21:59
  • Gisteren, 21:59
  • 6
Vitezslav Jaros van Ajax

Klap voor Ajax: einde seizoen voor Jaros

  • Gisteren, 19:06
  • Gisteren, 19:06
  • 6
Feyenoord

Feyenoord ontsnapt in blessuretijd aan blamage tegen tiental Go Ahead

  • zo 15 februari, 14:18
  • 15 feb. 14:18
  • 14
5 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

H. Westermann

H. Westermann
Barcelona
Team: Barcelona
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 42 jaar (14 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
23
21
45
3
NEC
23
19
42
4
Ajax
23
16
42
5
Sparta
23
-7
37
6
AZ
23
2
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel