Live voetbal

Anco Jansen spreekt schande van AZ: 'Laat Kwakman gewoon naar Volendam gaan'

AZ-directeur Max Huiberts
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
8 januari 2026, 08:47

Anco Jansen is niet te spreken over de manier waarop AZ omgaat met Dave Kwakman. Dat vertelt de oud-profvoetballer en analist in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Kwakman (21) stond afgelopen week op het punt om van AZ naar FC Volendam te vertrekken. Hij zou de Palingboeren op huurbasis komen versterken. Alles leek rond, totdat AZ plotseling besloot de tijdelijke transfer te blokkeren.

Artikel gaat verder onder video

"Dave heeft zich slecht gepresenteerd bij de looptest gisteren", gaf technisch directeur Max Huiberts als verklaring aan Voetbal International. "Misschien zat hij met zijn hoofd al ergens anders. Maar hier werden we niet blij van. Zolang je onderdeel van AZ bent, moet je hier je best doen. We houden Dave hier. Dit is niet de manier om weg te gaan bij AZ."

Jansen laat in ESPN duidelijk merken dat hij het beleid van AZ onbegrijpelijk vindt. "Wat win je hiermee? Ik moest hier echt van kotsen. Laat deze jongen gewoon lekker naar Volendam gaan. Het is een hartstikke leuke speler en helemaal geen vervelende gozer. Je verpest een beetje de toekomst van een hele jonge speler. Stap er dan even overheen. Ik vind het heel erg raar."

Zelfs als de transfer later in deze periode alsnog doorgaat, zou Jansen het vreemd vinden: "Als dat gebeurt, zet je jezelf helemaal voor lul. Je maakt een statement over de rug van een 21-jarige jongen die vorig jaar uitstekend gepresteerd heeft. Ik vond het te kinderachtig voor woorden."

Vind jij dat AZ gelijk heeft om de verhuur van Dave Kwakman aan Volendam te blokkeren?

Laden...
146 stemmen
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Van Persie rekent Slory 'zeker niet' af op cruciale fout tegen AZ

  • Gisteren, 17:59
  • Gisteren, 17:59
KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

KNVB zet streep door vrijdagavondwedstrijden door winterse omstandigheden

  • Gisteren, 13:36
  • Gisteren, 13:36
Feyenoord-trainer Robin van Persie

Zwaar gehavend Feyenoord wacht loodzwaar begin van 2026

  • Gisteren, 12:35
  • Gisteren, 12:35
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
423 Reacties
598 Dagen lid
556 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo herken ik huiberts weer. Een klein dictatortje die erg rancuneus is.Az mag blij zijn dat hij weggaat. Hij heeft het vroeg bekend gemaakt hopend dat er dan belangstelling zal zijn. Hij neemt Stewart als voorbeeld

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
423 Reacties
598 Dagen lid
556 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zo herken ik huiberts weer. Een klein dictatortje die erg rancuneus is.Az mag blij zijn dat hij weggaat. Hij heeft het vroeg bekend gemaakt hopend dat er dan belangstelling zal zijn. Hij neemt Stewart als voorbeeld

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Dave Kwakman

Dave Kwakman
Jong AZ
Team: Jong AZ
Leeftijd: 21 jaar (7 aug. 2004)
Positie: VM (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
6
0
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
5
0
2024/2025
Jong AZ
10
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel