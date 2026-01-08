Anco Jansen is niet te spreken over de manier waarop AZ omgaat met . Dat vertelt de oud-profvoetballer en analist in het programma Voetbalpraat van ESPN.

Kwakman (21) stond afgelopen week op het punt om van AZ naar FC Volendam te vertrekken. Hij zou de Palingboeren op huurbasis komen versterken. Alles leek rond, totdat AZ plotseling besloot de tijdelijke transfer te blokkeren.

Artikel gaat verder onder video

"Dave heeft zich slecht gepresenteerd bij de looptest gisteren", gaf technisch directeur Max Huiberts als verklaring aan Voetbal International. "Misschien zat hij met zijn hoofd al ergens anders. Maar hier werden we niet blij van. Zolang je onderdeel van AZ bent, moet je hier je best doen. We houden Dave hier. Dit is niet de manier om weg te gaan bij AZ."

Jansen laat in ESPN duidelijk merken dat hij het beleid van AZ onbegrijpelijk vindt. "Wat win je hiermee? Ik moest hier echt van kotsen. Laat deze jongen gewoon lekker naar Volendam gaan. Het is een hartstikke leuke speler en helemaal geen vervelende gozer. Je verpest een beetje de toekomst van een hele jonge speler. Stap er dan even overheen. Ik vind het heel erg raar."

Zelfs als de transfer later in deze periode alsnog doorgaat, zou Jansen het vreemd vinden: "Als dat gebeurt, zet je jezelf helemaal voor lul. Je maakt een statement over de rug van een 21-jarige jongen die vorig jaar uitstekend gepresteerd heeft. Ik vond het te kinderachtig voor woorden."