Echteld volgde een week geleden de ontslagen Maarten Martens op in Alkmaar. Hij begon met een 1-1 gelijkspel tegen Excelsior, waarna zondag een moeizame 0-1 zege op Telstar volgde. “Je stelt het je natuurlijk anders voor, als je voor het eerst hoofdtrainer van AZ mag zijn”, erkent hij in gesprek met ESPN. “Het is duidelijk er veel werk aan de winkel is. Op alle vlakken moet het beter. Er zal ook fors geïnvesteerd moeten worden in training, zodat we hier in het stadion, voor ons eigen publiek, kunnen laten zien wat we kunnen.”

Presentator Wouter Bouwman van Dit was het Weekend ‘vindt het nogal wat’ om te horen dat Echteld, na het ontslag van Martens, een ploeg aantrof die niet fit genoeg is voor het gewenste spel. Bram van Polen, die in zijn tijd als speler van PEC Zwolle samenwerkte met toenmalig assistent-trainer Echteld, is niet verbaasd. “Dit is wel echt zoals ik hem ken. Hij is recht voor z'n raap en hij zegt gewoon wat hij ziet en wat hij denkt. Dat verstopt hij niet.”

Van Polen noemt Echteld ‘een soort straatschoffie’. Daar schuilt volgens Kenneth Perez wel een gevaar in. “Daar moet je wel mee oppassen, want voor sommige mensen is het lastig om met de waarheid om te gaan. Als hij dit soort dingen nu zegt, bestaat de kans dat hij later ook openlijk over zijn spelers spreekt wanneer het niet bevalt. Dat zijn zaken die je kunt benoemen, maar beter bespreek je die eerst intern, met de spelers zelf.”