VfL Wolfsburg heeft zijn oog laten vallen op . De Duitse club, momenteel de nummer twaalf van de Bundesliga, is op zoek naar een centrale verdediger en ziet in de PSV’er een serieuze optie, zo melden meerdere Duitse bronnen aan SoccerNews.

Flamingo maakte vorig seizoen een sterke indruk in Eindhoven na zijn komst van FC Utrecht, waarvoor PSV circa zes miljoen euro betaalde. De verdediger kende een uitstekend debuutjaar, maar is dit seizoen zijn vaste basisplaats kwijtgeraakt. Trainer Peter Bosz besloot Jerdy Schouten terug te halen naar het centrum van de defensie, om van achteruit meer voetbal te brengen.

Volgens ingewijden staat Flamingo goed aangeschreven in Wolfsburg. Van concrete stappen is vooralsnog geen sprake; de club bevindt zich nog in een oriënterende fase. Een officiële toenadering tot PSV wordt echter niet uitgesloten.

Eerder deze maand klopte Wolfsburg al aan bij Ajax voor Ko Itakura, maar kreeg daar nul op rekest. Die afwijzing heeft de Duitsers ertoe aangezet om verder te kijken binnen de Eredivisie, waarbij Flamingo inmiddels nadrukkelijk in beeld is gekomen.