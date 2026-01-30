Live voetbal 12

VfL Wolfsburg kijkt na mislopen Itakura naar Flamingo

PSV-speler Ryan Flamingo
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
30 januari 2026, 19:20

VfL Wolfsburg heeft zijn oog laten vallen op Ryan Flamingo. De Duitse club, momenteel de nummer twaalf van de Bundesliga, is op zoek naar een centrale verdediger en ziet in de PSV’er een serieuze optie, zo melden meerdere Duitse bronnen aan SoccerNews.

Flamingo maakte vorig seizoen een sterke indruk in Eindhoven na zijn komst van FC Utrecht, waarvoor PSV circa zes miljoen euro betaalde. De verdediger kende een uitstekend debuutjaar, maar is dit seizoen zijn vaste basisplaats kwijtgeraakt. Trainer Peter Bosz besloot Jerdy Schouten terug te halen naar het centrum van de defensie, om van achteruit meer voetbal te brengen.

Volgens ingewijden staat Flamingo goed aangeschreven in Wolfsburg. Van concrete stappen is vooralsnog geen sprake; de club bevindt zich nog in een oriënterende fase. Een officiële toenadering tot PSV wordt echter niet uitgesloten.

Eerder deze maand klopte Wolfsburg al aan bij Ajax voor Ko Itakura, maar kreeg daar nul op rekest. Die afwijzing heeft de Duitsers ertoe aangezet om verder te kijken binnen de Eredivisie, waarbij Flamingo inmiddels nadrukkelijk in beeld is gekomen.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
AJAXOLY

Nederlandse clubs statistisch gezien slechtste van Europa

  • Gisteren, 21:07
  • Gisteren, 21:07
Peter Bosz

Peter Bosz komt met humoristische en pijnlijke uitleg voor weinige wissels tegen Bayern

  • Gisteren, 19:36
  • Gisteren, 19:36
Perisic wil dolgraag naar Inter: eerste transfervergadering een feit

Perisic wil dolgraag naar Inter: eerste transfervergadering een feit

  • Gisteren, 17:13
  • Gisteren, 17:13
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Ryan Flamingo

Ryan Flamingo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 23 jaar (31 dec. 2002)
Positie: V, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
20
2
2024/2025
PSV
34
0
2023/2024
Sassuolo
-
-
2023/2024
Utrecht
34
3

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
19
56
50
2
Dortmund
19
21
42
3
Hoffenheim
19
18
39
4
Leipzig
19
12
36
5
Stuttgart
19
10
36

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel