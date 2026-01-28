Live voetbal 1

‘PSV en Hellas Verona akkoord over Cissè; beëindigen huurdeal enige obstakel’

Alphadjo Cissè
Foto: © Imago
28 januari 2026, 14:54   Bijgewerkt: 15:07

PSV en Hellas Verona hebben een akkoord bereikt over de transfer van Alphadjo Cissè, zo weet transferjournalist Gianluca Di Marzio. De Eindhovenaren gaan een bedrag van acht miljoen euro overmaken voor de negentienjarige aanvallende middenvelder. Het enige dat de transfer nog in de weg staat, is het beëindigen van de huurdeal met Catanzaro. Volgens Fabrizio Romano valt de transfersom een stuk lager uit en betaalt PSV 6,5 miljoen euro.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat PSV de pijlen heeft gericht op Cissè. De aanvallende middenvelder komt momenteel uit op het tweede Italiaanse niveau, waar hij door Hellas Verona wordt verhuurd aan US Catanzaro. In twintig competitieduels wist de jonge Italiaan zes goals te maken en leverde hij ook één assist.

In Eindhoven moet Cissè als aanvallende middenvelder en schaduwspits gaan spelen. Eerder deze week werd duidelijk dat PSV een bedrag van zes miljoen euro voor hem over had, maar dat Hellas Verona graag een bedrag van tien miljoen euro voor hem wil zien. Inmiddels hebben beide clubs elkaar in het midden gevonden en is er sprake van een deal ter waarde van acht miljoen euro, weet Di Marzio.

Daarmee kan de transfer echter nog niet worden afgerond. Er is namelijk geen clausule in de huurovereenkomst met Catanzaro opgenomen om deze voortijdig te beëindigen. De Serie B-club wil nu een bedrag van anderhalf miljoen euro ontvangen om Cissè te laten gaan, terwijl Verona hier nu vijf ton voor hebben geboden. Di Marzio schrijft dat de verwachting is dat beide partijen hier snel uit zullen komen, waarna de transfer naar Nederland kan worden afgerond.

dilima1966
3.121 Reacties
961 Dagen lid
16.197 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Daar gaat psv plezier aan beleven goede speler Cissè hij gaat hoge ogen gooien in de eredivisie en bij psv

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Alphadjo Cissè

Alphadjo Cissè
Catanzaro Calcio 2011
Team: Catanzaro
Leeftijd: 19 jaar (22 okt. 2006)
Positie: Middenvelder
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Catanzaro
7
3
2024/2025
Verona
2
0
2024/2025
Verona
8
1
2023/2024
Verona
30
16

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

