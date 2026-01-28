PSV en Hellas Verona hebben een akkoord bereikt over de transfer van , zo weet transferjournalist Gianluca Di Marzio. De Eindhovenaren gaan een bedrag van acht miljoen euro overmaken voor de negentienjarige aanvallende middenvelder. Het enige dat de transfer nog in de weg staat, is het beëindigen van de huurdeal met Catanzaro. Volgens Fabrizio Romano valt de transfersom een stuk lager uit en betaalt PSV 6,5 miljoen euro.

Afgelopen weekend kwam naar buiten dat PSV de pijlen heeft gericht op Cissè. De aanvallende middenvelder komt momenteel uit op het tweede Italiaanse niveau, waar hij door Hellas Verona wordt verhuurd aan US Catanzaro. In twintig competitieduels wist de jonge Italiaan zes goals te maken en leverde hij ook één assist.

In Eindhoven moet Cissè als aanvallende middenvelder en schaduwspits gaan spelen. Eerder deze week werd duidelijk dat PSV een bedrag van zes miljoen euro voor hem over had, maar dat Hellas Verona graag een bedrag van tien miljoen euro voor hem wil zien. Inmiddels hebben beide clubs elkaar in het midden gevonden en is er sprake van een deal ter waarde van acht miljoen euro, weet Di Marzio.

Daarmee kan de transfer echter nog niet worden afgerond. Er is namelijk geen clausule in de huurovereenkomst met Catanzaro opgenomen om deze voortijdig te beëindigen. De Serie B-club wil nu een bedrag van anderhalf miljoen euro ontvangen om Cissè te laten gaan, terwijl Verona hier nu vijf ton voor hebben geboden. Di Marzio schrijft dat de verwachting is dat beide partijen hier snel uit zullen komen, waarna de transfer naar Nederland kan worden afgerond.