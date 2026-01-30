PSV heeft het vertrek van bevestigd. De 23-jarige verdediger uit Burkina Faso maakt het seizoen op huurbasis af bij het Turkse Konyaspor. De transfer werd woensdag al aangekondigd door verschillende media en is nu officieel.

In de zomer van 2024 trok PSV flink de portemonnee voor Nagalo. Liefst zeven miljoen euro maakten de Eindhovenaren over om de verdediger over te nemen van het Deense FC Nordsjaelland. Nagalo is er echter niet in geslaagd om de forse investering in zijn komst te rechtvaardigen.

Het debuutjaar van Nagalo, waarin PSV voor het tweede jaar op rij landskampioen werd, viel mede door een vervelende schouderblessure die hem maanden aan de kant hield, min of meer in het water. In alle competities kwam de verdediger tot slechts twaalf optredens, waarvan maar twee als basisspeler. Dit seizoen blijft hij vooralsnog gevrijwaard van fysieke malheur, maar deed trainer Peter Bosz nog niet een keer een beroep op de verdediger.

Konyaspor gaat Nagalo, wiens contract bij PSV nog doorloopt tot medio 2029, tijdelijk uit zijn lijden verlossen. De huidige nummer dertien zal vermoedelijk een deel van het salaris van de Burkinees voor zijn rekening nemen en daar bovenop mogelijk ook nog een huursom overmaken aan PSV, meldde het Eindhovens Dagblad eerder al. Van een optie tot koop in de huurovereenkomst zou geen sprake zijn.