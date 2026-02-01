Zondag is sowieso een vernederende dag geworden voor iedereen die Feyenoord liefheeft, maar één moment in de tweede helft vat de afgang al helemaal goed samen. In de tweede helft, met 3-0 op het scorebord, mist een kans, waarna zijn medespelers hem uitlachen.

PSV speelde zich zondagmiddag vrij eenvoudig naar een 3-0 voorsprong toe, aan de hand van Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari. Daarna was de tegenstand van Feyenoord definitief geweerd: de thuisploeg speelde de 'topper' op een rustig tempo uit. PSV wilde nog wel een vierde doelpunt maken, maar 'niet koste wat kost', zei Jerdy Schouten achteraf. Zijn ploeg wilde liever een clean sheet bijschrijven.

Desalniettemin creëerde PSV nog wat kansen in de tweede helft, waaronder twee voor Til. Het leverde een pijnlijk moment voor Feyenoord op. Na een corner in de 58e minuut kon Til al koppend de bal niet op doel krijgen, waardoor de 4-0 niet op het scorebord kwam. Hoewel het een lastige kans was (0,10 xG), werd de middenvelder door zijn medespelers vervolgens uitgelachen. Ivan Perisic gaf hem ook een tikje op zijn wang (zie hieronder).

De complete ontspanning bij de thuisploeg geeft andermaal aan dat PSV totaal niks te duchten had van Feyenoord zondag. Ook met nog meer dan een halfuur op de klok, hadden de spelers van de thuisploeg totaal niet het idee dat de Rotterdammers ook maar een kans hadden om terug in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk bleef het 3-0, dus dat hadden ze goed gezien.