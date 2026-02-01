Live voetbal 8

Extra vernederend voor Feyenoord: PSV-spelers lachen Til uit na gemiste kans

Guus Til
Foto: © ESPN
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
1 februari 2026, 17:17

Zondag is sowieso een vernederende dag geworden voor iedereen die Feyenoord liefheeft, maar één moment in de tweede helft vat de afgang al helemaal goed samen. In de tweede helft, met 3-0 op het scorebord, mist Guus Til een kans, waarna zijn medespelers hem uitlachen.

PSV speelde zich zondagmiddag vrij eenvoudig naar een 3-0 voorsprong toe, aan de hand van Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari. Daarna was de tegenstand van Feyenoord definitief geweerd: de thuisploeg speelde de 'topper' op een rustig tempo uit. PSV wilde nog wel een vierde doelpunt maken, maar 'niet koste wat kost', zei Jerdy Schouten achteraf. Zijn ploeg wilde liever een clean sheet bijschrijven.

Desalniettemin creëerde PSV nog wat kansen in de tweede helft, waaronder twee voor Til. Het leverde een pijnlijk moment voor Feyenoord op. Na een corner in de 58e minuut kon Til al koppend de bal niet op doel krijgen, waardoor de 4-0 niet op het scorebord kwam. Hoewel het een lastige kans was (0,10 xG), werd de middenvelder door zijn medespelers vervolgens uitgelachen. Ivan Perisic gaf hem ook een tikje op zijn wang (zie hieronder).

De complete ontspanning bij de thuisploeg geeft andermaal aan dat PSV totaal niks te duchten had van Feyenoord zondag. Ook met nog meer dan een halfuur op de klok, hadden de spelers van de thuisploeg totaal niet het idee dat de Rotterdammers ook maar een kans hadden om terug in de wedstrijd te komen. Uiteindelijk bleef het 3-0, dus dat hadden ze goed gezien.

Perisic/Til
© ESPN
Shaqueel van Persie

Van Persie meldt zich op Instagram en bedankt voor steunbetuigingen

  Gisteren, 22:58
  • Gisteren, 22:58
PSV-speler Ryan Flamingo

Volop interesse voor Flamingo, maar PSV weigert mee te werken

  Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
AZ-fans sneren naar eigen achterban met spandoek

AZ-fans sneren naar eigen achterban met spandoek

  Gisteren, 21:41
  • Gisteren, 21:41
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Vrij Dag
615 Reacties
623 Dagen lid
871 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ja dit is wel juist. Ook dat Psv het wel mooi genoeg vond en rustig de bal rondspeelde. Ik zou gek worden op het veld en dit duidelijk laten merken....wat doodschoppen uitdelen of zo

Ivan Perisic

Ivan Perisic
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 36 jaar (2 feb. 1989)
Positie: M, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
3
2024/2025
PSV
27
9
2024/2025
Hajduk
1
0
2023/2024
Spurs
5
0

