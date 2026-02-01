Nathan van Kooperen gooit olie op vuur inzake Kodai Sano en Ajax

Nathan van Kooperen heeft zondag olie op het vuur gegooid in de transfersoap rondom . De zaakwaarnemer plaatste op Instagram een foto samen met de Japanse middenvelder van NEC.

Sano staat in de nadrukkelijke belangstelling van Ajax. De Telegraaf pakte zondagmorgen uit met het nieuws dat de Amsterdammers een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan hebben neergelegd bij NEC voor Sano. Transferjournalist Fabrizio Romano spreekt op X van een bod van in totaal vijftien miljoen euro, zonder dit nader toe te lichten.

Van Kooperen voedt de geruchten over een transfer van Sano zondag verder. De zaakwaarnemer deelt op Instagram Stories een foto samen met de 22-jarige middenvelder van NEC.

Van Kooperen is niet de zaakwaarnemer van Sano, maar algemeen bekend is dat hij als agent nauw betrokken is bij Ajax. Zo was hij recent onder meer betrokken bij de transfers van Oleksandr Zinchenko en Paula Da Silva naar Ajax. Ook de onlangs aan Ajax gelinkte Fenerbahçe-middenvelder Fred behoort tot de spelersstal van Van Kooperen.

NEC zelf schakelde onlangs de Portugese superagent Jorge Mendes in om een recordtransfer van Sano te bewerkstelligen. De Nijmegenaren volgden daarmee het voorbeeld van AZ, dat de hulp van Mendes inschakelde om te bemiddelen bij een toekomstige transfer van Kees Smit.

José De La Verde, die het beleid van Ajax vaak op X duidt in financiële zin, plaats op X zijn vraagtekens bij de rol van Van Kooperen. ”Die betrokkenheid van Nathan van Kooperen deze transferperiode doet me soms denken aan de zaakwaarnemer van Tadic, Malenovic, die Huntelaar en Hamstra 'ondersteunde'”, schrijft hij op X.

De La Verde stipt aan dat Van Kooperen in het verleden namens Ajax betrokken was bij het aantrekken van Zinchenko en Paula Da Silva. “Nu Sano. Ook Fred, Alvarez (dubbelrol zelfs). En destijds bij Henderson. Elke keer als Ajax geen volwaardige TD (technisch directeur, red.) heeft, stapt er zo'n zaakwaarnemer in, lijkt het.”