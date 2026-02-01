Na het laatste fluitsignaal bij Excelsior – Ajax toonden de aanwezige uitsupporters zich kritisch. Zij waren woedend na de ineenstorting van Ajax, dat een 0-2 voorsprong uit handen gaf (2-2). Ondertussen vierden Excelsior-fans feest.

"Schaam je kapot”, was na de wedstrijd te horen vanuit het uitvak. De Rotterdamse thuissupporters zongen ondertussen: “Helemaal niets in Amsterdam!” Door het puntenverlies staat Ajax op de vierde plaats. De ploeg van Fred Grim heeft een wedstrijd meer gespeeld dan de nummer drie NEC, die hetzelfde puntenaantal heeft. Feyenoord komt zondagmiddag in actie tegen PSV en heeft een punt meer.

Ajax leek in Kralingen lange tijd op weg naar een vrij simpele overwinning, maar gaf na rust volledig de controle uit handen. Mika Godts zette de Amsterdammers met twee treffers in de eerste helft op een comfortabele 0-2 voorsprong, maar na de pauze kantelde het duel. Miliano Jonathans bracht Excelsior terug in de wedstrijd, waarna Arthur Zagré met een fraaie uithaal de 2-2 eindstand op het bord zette en Ajax kostbare punten liet liggen.