en zijn de gebeten honden bij Ajax na het gelijkspel van zondagmiddag bij Excelsior (2-2). De Deense rechtsback was betrokken bij beide tegendoelpunten van de Amsterdammers. Mokio zag er niet goed uit bij de aansluitingstreffer.

Er leek zondag geen vuiltje aan de lucht voor Ajax in de uitwedstrijd tegen Excelsior. Het elftal van trainer Fred Grim domineerde het duel en leidde bij rust comfortabel met 0-2, dankzij twee doelpunten van Mika Godts.

In de laatste twintig minuten van de wedstrijd stortte Ajax echter volledig in en wist Excelsior nog tweemaal toe te slaan. Beide goals van Excelsior kwamen tot stand over de rechterkant van Ajax.

Bij de 1-2 in de 74ste minuut was het Gyan de Regt die de bal vanaf de kant van Gaaei wist voor te brengen, waarna Miliano Jonathans bij de tweede paal raak wist te koppen. Overigens zag ook Ajax’ gelegenheidslinksback Mokio er niet goed uit bij de treffer.

Bij de gelijkmaker vijf minuten later liep Arthur Zagré weg uit de rug van Gaaei. De linksback van Excelsior stormde vervolgens af op het doel van Ajax en scoorde met een verwoestende uithaal in het dak van het doel: 2-2.

Ajax had daarna nog ruim een kwartier om de wedstrijd toch nog naar zich toe te trekken, maar slaagde daar niet in. Daardoor blijven de Amsterdammers vierde staan in de Eredivisie.

Fan van Ajax wijzen na het puntverlies met een beschuldigende vinger naar Gaaei, die er bij beide tegendoelpunten niet goed uitzag. Ook Mokio krijgt er op X flink van langs: