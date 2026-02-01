Kijkers diep geschokt door Marc Nagtegaal bij Excelsior - Ajax: ‘Een verschrikking’

Er klinkt tijdens Excelsior - Ajax veel kritiek op Marc Nagtegaal. Kijkers van het Eredivise-duel zijn van mening dat de scheidsrechter in de eerste helft een aantal keer opzichtig in de fout ging.

Nagtegaal fluit zondagmiddag in Kralingen zijn twaalfde duel dit seizoen in de Eredivisie. Hij hanteerde tweemaal eerder de fluit bij een wedstrijd van Ajax: op 24 augustus tegen Heracles Almelo (2-0 overwinning) en op 27 september tegen NAC Breda (2-1 overwinning). De arbiter had één keer eerder dit seizoen de leiding over een wedstrijd van Excelsior, op 20 september tegen FC Volendam (1-2 overwinning).

Nagtegaal ligt online onder vuur vanwege zijn optreden in de eerste helft bij Excelsior – Ajax. Veel kijkers zijn van mening dat de scheidsrechter een aantal keer ten onrechte naliet om te fluiten voor een overtreding of geel te geven.

Zo beging Derensili Sanches Fernandes in de 26ste minuut van de wedstrijd, vlak nadat Mika Godts Ajax op voorsprong had gebracht, diep de helft van Ajax een harde overtreding op Youri Regeer, maar liet Nagtegaal de aanvaller van Excelsior wegkomen zonder kaart. Ajax-trainer Fred Grim was daar overduidelijk niet blij mee en haalde ontevreden verhaal bij de vierde man.

Twee minuten later was de boosheid opnieuw groot bij Ajax. Casper Widell leek op de middenlijn een overtreding van achter te maken op Kasper Dolberg, maar Nategaal maande de Deense spits van Ajax tot opstaan.

Kort erna werd Rayane Bounida overduidelijk aan het shirt getrokken door Noah Naujoks, maar opnieuw liet Nagtegaal doorspelen. Ditmaal tot grote onvrede bij Bounida. En weer één minuut later liet Nagtegaal in een tijdsbestek van enkele seconden (ogenschijnlijke) overtredingen van Anton Gaaei en Arthur Zagré onbestraft.

Journalist Mike Verweij van De Telegraaf haalt na de reeks gebeurtenissen op X hard uit naar Nagtegaal. Hij schrijft: “Scheidsrechter Nagtegaal trekt na de 0-1 van Godts zijn ‘vorm’ van vorige week uit het VAR-hok (Telstar-AZ) door. Een verschrikking.”

Veel andere kijkers delen de ergernis van Verweij over Nagtegaal: