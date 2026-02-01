Ajax wil Kodai Sano overnemen van NEC

Ajax heeft in de zoektocht naar een controlerende middenvelder zijn vizier gericht op . Dat meldt Fabrizio Romano zondagochtend op X. De Amsterdammers hopen de middenvelder van NEC in de slotfase van de winterse transferperiode te kunnen verleiden tot een overstap naar de Johan Cruijff ArenA.

Volgens Romano zijn er al gesprekken gaande om de sleutelspeler van NEC binnen te halen. "Hij wordt gezien als een cruciale speler in de plannen van Ajax", klinkt het. Zo lijkt Sano plots de belangrijkste kandidaat om als nieuwe nummer zes aan de slag te gaan in Amsterdam, nadat Fred van Fenerbahçe moeilijk haalbaar bleek.

Artikel gaat verder onder video

Sano blonk zaterdag nog uit in de wedstrijd tussen AZ en NEC (1-3). Met een prachtig doelpunt bepaalde hij de eindstand in de 52ste minuut. De bal werd door de thuisploeg slecht verwerkt en landde vervolgens voor de voeten van de Japanner. Sano raakte de bal in een keer met de buitenkant van zijn zwakkere linkervoet en die verdween op fraaie wijze in de bovenhoek.

“Het was een geweldige wedstrijd. Of dit een van mijn beste wedstrijden was? Dat denk ik wel, ja”, zei Sano na de wedstrijd in gesprek met ESPN. De kans bestaat dus dat het ook zijn laatste duel was voor NEC.

Recordbedrag voor NEC?

NEC mikt in ieder geval op een recordbedrag. De Nijmegenaren zouden volgens Guido Albers een vraagprijs van twintig miljoen euro hanteren, maar algemeen directeur Wilco van Schaik liet weten voor dat bedrag niet eens te willen onderhandelen.

Sano schrok in gesprek met De Volkskrant van de vermeende vraagprijs. “Twintig miljoen? Dat is te veel, hoor”, zei hij. “Ik ben bescheiden, heb pas een paar goals en assists. Robin Roefs ging voor tien miljoen naar Sunderland, toch? Dan is naar mijn gevoel twintig miljoen te veel voor mij; daarvoor moet ik tien goals, vijftien assists hebben.” Dit seizoen staat Sano na twintig officiële duels op twee goals en drie assists."

NEC liet onlangs weten het voorbeeld van AZ met Kees Smit te volgen door Jorge Mendes in te schakelen. “Dat soort dingen laat ik achter in de kleedkamer”, stelde Sano over de perikelen. “Tijdens de wedstrijd vergat ik alles. Ik wil gewoon plezier hebben, voetballen.”

Of hij volgende week ook nog in Nijmegen speelt, kon Sano niet zeggen. “Dat weet ik nog niet. Ik speel nu voor NEC en wat er nog komt, weet ik niet. Ik ben gefocust op morgen, overmorgen." Trainer Dick Schreuder liet weten dat hij hoopt dat de Japanner blijft. Sano heeft een contract tot medio 2028 in De Goffert.