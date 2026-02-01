Ajax heeft zich versterkt met , zo laat de club weten via de officiële kanalen. De linksback tekent een contract tot de zomer van 2026 en komt voor een bedrag van ongeveer anderhalf miljoen euro over van Arsenal, dat hem in de eerste seizoenshelft verhuurde aan Nottingham Forest.

Zinchenko is na Maximilian Ibrahimovic en Takehiro Tomiyasu de derde aanwinst zijn in Amsterdam. Hij gold als een van de belangrijkste targets van Ajax in de winterse transferperiode. De verdediger, die ook als middenvelder uit de voeten kan, vertolkte afgelopen halfjaar een bijrol bij Nottingham Forest. De oud-speler van PSV kwam slechts negen duels in actie bij de nummer zeventien van de Premier League. Met het WK in het vooruitzicht, waar Oekraïne zich nog voor moet zien te plaatsen, was Zinchenko echter op zoek naar een plek waar hij vaste waarde is.

Complexe deal tussen Ajax en Arsenal

Al vroeg in de transferperiode maakten de Amsterdammers hun interesse kenbaar, maar door de verhuurperiode aan Forest was de deal niet gemakkelijk. Bovendien was er onenigheid over of de deal een verkoop of een nieuwe verhuur zou moeten betreffen. Het gesteggel duurde zelfs zo lang dat Ajax dreigde de stekker uit de deal te trekken en verder te zoeken.

De transfer is er uiteindelijk toch van gekomen, zo maakt Ajax bekend op de officiële clubplatformen. De Oekraïner onderging vrijdagmiddag zijn medische keuring in Amsterdam, waarna hij vervolgens zijn krabbel zette onder een contract tot het einde van het seizoen. Naar verluidt was het voor Ajax financieel niet mogelijk om de verdediger langer vast te leggen. De komende maanden zal hij de concurrentiestrijd met Owen Wijndal aangaan.

Eerste van vijf versterkingen?

Zaterdag wist Voetbal International te melden dat Ajax op de slotdagen van de transfermarkt liefst vijf nieuwe spelers wil halen. Zinchenko is de eerste van het lijstje die officieel binnen is. Ook doelman Maarten Paes zal spoedig worden gepresenteerd. Ajax hoopt verder Maher Carrizo (rechtsbuiten van Vélez Sarsfield), JP Chermont (rechtsback Santos) en een nieuwe controleur binnen te halen; voor die laatste positie is Kodai Sano van NEC in beeld. De afgelopen dagen viel ook de naam van Fred van Fenerbahçe.