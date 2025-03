PSV wekt enorme verbazing: 'Misschien wel de meest raadselachtige en bizarre ineenstorting van PSV aller tijden'

PSV heeft dinsdagavond een historische nederlaag geleden in de achtste finales van de Champions League. De heenwedstrijd tegen Arsenal begon met een knal van Ismael Saibari tegen de lat nog hoopgevend, maar daarna was het snel gedaan met de goede intenties. De ploeg van trainer Peter Bosz werd zowel in het restant van de eerste als de volledige tweede helft op een hoopje gespeeld en ging er uiteindelijk met 1-7 vanaf. Clubwatchers Rik Elfrink, Marco Timmer en andere Nederlandse verslaggevers kunnen het niet bevatten.

PSV had dinsdagavond wat recht te zetten. De formatie van Bosz is ontzettend slecht uit de kleedkamer gekomen, maar schakelde twee weken geleden wel Juventus uit in de tussenronde van de Champions League. Die knappe prestatie kreeg echter geen passend vervolg. In de halve finale van de KNVB-beker ging het mis tegen Go Ahead Eagles en een paar dagen later was de ploeg uit Deventer ook in competitieverband te sterk voor de regerend landskampioen. PSV hoopte tegen Arsenal het goede gevoel op te kunnen krikken, maar het beschadigde zelfvertrouwen heeft opnieuw een flinke deuk opgelopen. “Einde. Historische afgang voor PSV in de Champions League. Punt”, zo schreef Elfrink direct na het laatste fluitsignaal op X.

Artikel gaat verder onder video

De clubwatcher van het Eindhovens Dagblad kan het niet geloven wat zich de laatste tijd allemaal afspeelt bij PSV. De Eindhovenaren waren bij aanvang van dit seizoen de grote favoriet voor de landstitel en leken na de eerste seizoenshelft hard op weg naar titelprolongatie, maar gaven een riante voorsprong op Ajax binnen een paar weken helemaal uit handen. De achterstand op Ajax is inmiddels acht punten, de KNVB-beker kan niet meer worden gewonnen en nu zal PSV ook een streep moeten zetten door een vervolg in de Champions League. “Dit is misschien wel de meest raadselachtige en bizarre ineenstorting van PSV aller tijden. Zelfs die van 2013, 2019 en 2017 waren nog meer verklaarbaar dan die van nu. In een week tijd lijkt het hele seizoen naar de vaantjes en alleen plek twee nog een doel”, zo schrijft Elfrink.

LEES OOK: PSV-fans trekken massaal dezelfde conclusie tijdens afgang tegen Arsenal

Elfrink is vanzelfsprekend niet de enige journalist die vol verbazing naar de wedstrijd in het Philips Stadion heeft zitten kijken. PSV werkte eerder dit seizoen gedenkwaardige thuisduels af in de Champions League, maar werd door Arsenal volledig vermorzeld. Dat schrijft Timmer van Voetbal International althans. “1-7 is een historische nederlaag in een absolute horrorweek voor de ploeg van Peter Bosz”, zo doelt Timmer uiteraard op de nederlagen tegen Go Ahead Eagles in de KNVB-beker én de Eredivisie. “De vrijheid, die uitblinker Ødegaard kreeg, on-ge-loof-lijk. Verliezen kan van dit topteam, maar het zo laten lopen kan niet”, zo klinken er pijnlijke woorden. Jeroen Kapteijns sluit zich daar volledig bij aan. “Dit worden heel pijnlijke cijfers. Het is 6-1. Martin Ødegaard mag opstomen door het centrum, de Noor wordt geen strobreed in de weg gelegd en vervolgens ziet Benítez er ook weer slecht uit. Wat een afgang voor PSV”, zo schreef de verslaggever van De Telegraaf na de zesde Londense treffer.

LEES OOK: Arsenal-fans zingen plagerig lied over PSV-supporters, die Philips Stadion massaal verlaten

1-6 zou niet de eindstand worden. The Gunners prikten er nog een zevende bij. “PSV lijdt de grootste Europese thuisnederlaag ooit en ex aeque grootste Europese nederlaag (samen met 6-0 nederlaag tegen Saint-Etienne in 1979/1980). Wat een pijnlijke avond voor PSV en Nederlandse voetbal. De return volgende week is voor de boeken”, aldus Kapteijns. Willem Vissers gebruikt vrijwel exact dezelfde woorden als zijn collega Elfrink. “Wel zo’n beetje de grootste ineenstorting van een Nederlandse club die ik me kan heugen”, zo stelt de journalist van de Volkskrant. Vissers plaatst serieuze vraagtekens bij de toekomst van Bosz. “Blijft Bosz, en zo ja, hoe lang nog?”, zo vraagt hij zich af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Grapje van Peter Bosz over Ajax valt compleet verkeerd

Peter Bosz maakt een grapje over Ajax, dat niet goed valt bij de supporters van PSV.